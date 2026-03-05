Ligia Madrigal, la primera tica en llegar al Everest, enfrenta una dura noticia familiar

La alpinista costarricense Ligia Madrigal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

La deportista, quien en mayo del 2024 hizo historia al convertirse en la primera costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest, comunicó este miércoles 4 de marzo una dolorosa noticia a través de sus redes sociales: el fallecimiento de su mamá.

La montañista compartió el mensaje por medio de Instagram, donde expresó con emotivas palabras el amor y la admiración que sentía por su madre.

Ligia Madrigal llegó a la cima del Everest en mayo del 2024. (Tomas de Instagram)

LEA MÁS: Lidiar con el cáncer fue más duro que subir el Everest: el desgarrador testimonio de Ligia Madrigal

El emotivo mensaje de Ligia Madrigal

En la publicación, la reconocida deportista recordó a su mamá como una mujer que siempre estuvo a su lado.

“Hola a todos. Mi mamá falleció hoy (miércoles 4 de marzo). Ella fue una mujer amorosa, luchadora; siempre estuvo ahí para mí, sin juzgarme y apoyándome en todo”, dijo Ligia.

También destacó el ejemplo de liderazgo que su madre le dejó a lo largo de su vida.

“Además, fue una mujer líder en su campo, que me enseñó con su ejemplo que las mujeres somos capaces de todo lo que nos propongamos. Descansa en paz, mami. Ahora tengo un ángel que me cuidará y guiará siempre”, agregó.

El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que aparece Ligia Madrigal junto a su mamá, una imagen cargada de significado para la deportista.

Ligia Madrigal comunicó así el fallecimiento de su mamita. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ligia Madrigal se refirió al intento fallido de Daniel Vargas de conquistar el Everest

Ligia Madrigal hizo historia para Costa Rica

Ligia Madrigal alcanzó notoriedad internacional en 2024, cuando logró un hito histórico para el país al convertirse en la primera costarricense en coronar el Everest, la montaña más alta del planeta.

Su logro fue celebrado en todo Costa Rica, donde se le reconoció como un ejemplo de perseverancia y determinación en el montañismo.

Desde La Teja enviamos un abrazo solidario a Ligia Madrigal y a toda su familia en este difícil momento.