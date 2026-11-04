Linda Liz y su esposo tomaron dos fuertes e inesperadas decisiones con su primera hija

Linda Liz, la bellísima hija mayor de Lynda Díaz, dio a conocer en las últimas horas las dos inesperadas decisiones que tomó junto con su esposo luego de que se convirtieron en papás por primera vez.

Liz y el estadounidense Colby Watkins le dieron la bienvenida a su primera hija el pasado viernes 2 de octubre; sin embargo, a poco más de un mes del nacimiento, pocos conocen a la bebé o saben su nombre.

Linda Liz y su marido Colby Watkins en el té de canastilla de su primera hija. (Instagram/Instagram)

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Al respecto le consultaron a la diseñadora de modas a través de la cajita de preguntas que habilitó en Instagram el martes y por medio de la cual también reveló el duro y traumatizante momento que vivió al dar a luz.

Más claro ni el agua

Según la curiosa, hay mucha gente ansiosa por conocer a la bebé y su nombre, pero eso, si no es de la familia o de algún allegado de los papás, es muy poco probable que vaya a suceder.

De esa manera lo dejó claro Linda Liz, quien dijo que habían decidido no mostrar a su hija en redes desde antes del parto y la elección del nombre surgió después, motivada por las dificultades que ella enfrentó al dar a luz.

Al respecto le consultaron a la diseñadora de modas a través de la cajita de preguntas que habilitó en Instagram el martes y por medio de la cual también reveló el duro y traumatizante momento que vivió al dar a luz.

“Mi esposo y yo acordamos desde el principio que no compartiríamos la carita de nuestra hija en redes sociales. Es una decisión que nace del amor y la protección. En un mundo donde se comparte tanto, queremos mantener esta parte de nuestra vida como algo sagrado, entre nuestra familia y las personas más cercanas”, explicó la también costarricense.

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Mencionó que no mostrar a la niñita en redes sociales preserva su privacidad, un tema que intentan proteger con estas decisiones.

Linda Liz se convirtió en mamá el 2 de octubre pasado. (Instagram/Instagram)

Esto sucedió con el nombre

Respecto a lo del nombre, Linda Liz dijo que no habían pensado resguardar ese detalle de su pequeña, pero lo vivido el día que nació, los hizo adoptar esa otra medida.

“Con su nombre fue distinto. No era algo que habíamos planeado mantener privado, pero después de como vivimos el parto, intuitivamente sentí que también quería resguardarlo. No siempre sé explicar esa sensación, pero he aprendido a escucharla. Mi esposo me acompaña en esta decisión y, por ahora, su nombre también quedará entre nuestros seres queridos”, agregó.

La primera hija de la expresentadora de canal 7 sabe que mucha gente considerará esas decisiones como sin sentido, algo que ni a ella ni a su marido les quita el sueño.

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“Tienen que tener sentido para nosotros y darnos paz. Hay mucha fuerza en escucharse y elegir lo que uno siente, sin ceder a la presión de hacer lo que se espera. Puede que esto cambie en el futuro o puede que no. Hoy así nos sentimos, y agradecemos de corazón que respeten nuestra decisión”, finalizó.