Lisbeth Valverde confesó que hay alguien de Teletica que la está “puliendo” para su nueva faceta

Lisbeth Valverde fue miss Costa Rica 2023. (Instagram)

Lisbeth Valverde reveló que hay una persona muy especial de Teletica que la está preparando y aconsejando para dar su gran salto como presentadora, en el festival Alajuela brilla, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, por las principales calles de Alajuela.

En una entrevista con La Teja, la reina de belleza contó que estaba muy emocionada por la oportunidad que le dio el canal, ya que han confiado en su talento como reina y ahora de presentadora.

“Es mi primera vez como presentadora del Festival de la Luz de Alajuela; estoy muy contenta, esto para mí es una gran oportunidad. Yo siempre estoy abierta a lo que el canal vea en mí, y de alguna forma confían en mis habilidades”, inició diciendo.

La guapa expresó que ella tiene mucho que aprender, pero confía en que será un buen inicio para lanzarse al agua como presentadora y explotar más su talento.

“Soy de esas personas a las que les encanta la Navidad y compartir con el pueblo costarricense, salir a las calles, tomarme fotos, saludar. Es algo que ya he hecho anteriormente, no solo en el medio de la televisión, sino fuera, porque de verdad, me gusta compartir con la gente, con las comunidades, entonces creo que conecto superbién”, añadió.

El cuarto lugar del concurso de Mira quién baila dijo que estaba más que agradecida y entusiasmada con el canal.

“Es que no sé cómo me vaya a ir, entonces me entusiasma mucho, pero bueno, vamos a ir a aprender y a disfrutarlo como todo lo que hago”, detalló.

Para ese gran paso, Lis tiene una persona muy especial que la está puliendo y aconsejando; se trata de su hermana Janeth Valverde, destacada periodista, quien además tiene algunos años trabajando en el canal de trencito.

Lisbeth ve como una mamita a su hermana Janeth Valverde.

“Siempre habló con mi hermana, ella me manda mensajitos, me da consejitos y me dice cosas. Para mí ella ha sido una gran fuente de inspiración porque siempre ha sido una mujer luchadora. Como bien se sabe, nosotros venimos de una familia de bajos recursos, nos ha costado mucho la vida, pero ella siempre me ha dado el ejemplo, es mi hermana mayor, casi que mi segunda mamá, y estoy muy orgullosa de todo su trabajo”, detalló Lis.

Travis Cones siempre ha apoyado a Lisbeth Valverde. (Tomada de Facebook)

Su novio

La miss Costa Rica 2023 contó que su novio, Travis Cones, está muy pero muy contento de su nueva etapa como presentadora.

“Mi novio está muy contento y orgulloso. Él siempre me ha apoyado en cada paso que doy. En los concursos de belleza en los que he estado, él sabe y entiende que una cosa lleva a otra, y que nos vamos a seguir expandiendo a nuevas oportunidades así.

La guapa agregó que ella desde siempre ha sido una mujer trabajadora y empunchada, y que además, su pareja la ha visto crecer en diferentes aspectos.

“A pesar de que yo no estudié nada relacionado con el periodismo o entretenimiento ni mucho menos, creo que hay gente que nace con habilidades y tiene ese ángel y si aquí lo han visto, yo feliz de la vida de seguir explotándolo”, agregó.

Es importante mencionar que Lis estará junto cocn los periodistas Jennifer Segura (Buen día), José Miguel Cruz (Más que noticias) y Dudly Lynch (Telenoticias).

Jennifer y Dudly serán los que estarán en la tarima principal, mientras que JM y Lis se encargarán de entrevistas al público presente, así como a los miembros de las bandas o carrozas que desfilarán esa noche por las principales calles alajuelenses.

Asimismo, es importante mencionar que la actividad será grabada el propio sábado y el domingo será transmitida por canal 7, a las 7 de la noche.

Su paso por Mira quién baila

La bella educadora detalló que el programa Mira quién baila, le dejó una costilla quebrada.

“Realmente, tolero el dolor y no me molesta por el medicamento, pero yo siempre estoy con toda la actitud, nunca me quiero detener y siempre trato de disfrutar todas las experiencias. Mira quién baila fue una de esas, porque reí, lloré; yo soy muy emocional, pero de verdad, sí la viví con pasión y eso me llena un montón”, agregó.

Con su desempeño en el baile expresó que dejó los pelos en el alambre.

“Al final logré el cuarto lugar y con eso estoy contenta, agradecida con la gente que me ha apoyado y que ha creído en mí. Yo soy una persona de retos y me gusta aprender. Naomy Valle era mi preferida; si no era para mí, el premio era para ella, y se dio. Ella es una muchacha con gran talento, entregada y disciplinada.

Lisbeth Valverde y Javier Acuña en Mira quién baila (MQB).

Lisbeth Valverde se quebró una costilla en Mira quién baila. (Instagram)

En la competencia, la macha sumó tres premios, ¡Wao!, en los que le daban mil dólares (poco más de 500 mil) a la pareja que le había puesto más en cada una de las galas.

“Me quedé con la mitad de los 1.500 dólares (poco más de 750 mil); a mí me gusta gastar el dinero, me gusta irme de vacaciones, comprarme cosas lindas, comer rico, entonces creo que lo invertiré en unas buenas vacaciones. He ahorrado mucho toda la temporada y lo voy a invertir en disfrute. Pienso en hacer un viaje de un mes y solo quiero disfrutar. Es importante tomarse el tiempo para recargar energías después de una temporada tan intensa, porque no solo es el tema del baile, es en la vida profesional y personal, porque es intenso, hay que entregarse demasiado”, concluyó.