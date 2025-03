Lisbeth Valverde dejó muchas dudas con una decisión que tomó antes de regresar a la televisión

Lisbeth Valverde anda en un puro corre y corre, porque cada día que pasa está más cerca su regreso a la televisión, de nuevo, de la mano de canal 7.

Lisbeth Valverde anda en un puro corre y corre porque cada día que pasa está más cerca su regreso a la televisión, de nuevo, de la mano de canal 7. (Instagram/Instagram)

Valverde es la nueva en el elenco de presentadores de Nace una estrella 2025 y, a un mes del estreno del reality de canto de Teletica, la guapa despertó dudas sobre una decisión que tomó.

A mediados de semana, a través de Instagram, Lis habló de la felicidad que siente porque se reencontró con Javier Acuña, el bailarín que fue su pareja en la pista de Mira quién baila, y después soltó una medida que tomó.

“Estoy muy contenta de volver a trabajar con el Peli (así le dice a Acuña por ser pelirrojo), con los chicos de producción y estoy un poquito cansada porque ha sido un corre-corre. San José siempre me pone así como de arriba para abajo y también porque yo, sinceramente, les voy a contar algo”, dijo en un principio la miss Costa Rica 2023.

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023. (Instagram/Instagram)

En una siguiente historia, Lis afirmó que se arrepintió de lo que iba a hablar y prefirió quedarse con la boquita cerrada, porque decidió compartir en sus redes solo cosas de trabajo y no pensamientos u opiniones sobre equis tema.

“Me arrepentí de contarlo. Había decidido compartir un poco más solo de trabajo aquí por redes y no tanto lo que pienso sobre ciertos temas, y creo que lo voy a hacer. No era nada fuera de lo normal, solo me iba a quejar de las presas y de cómo la gente maneja de agresiva aquí en San José, pero no dije nada”, confesó.

Lisbeth vive en Uvita de Osa, en Puntarenas, pero su fichaje para el programa de canal 7 significó que se tuviera que venir a vivir a San José por una temporada para estar cerca de la televisora y cumplir con todos los compromisos de su nuevo trabajo.

Lisbeth Valverde anda en un puro corre y corre porque cada día que pasa está más cerca su regreso a la televisión, de nuevo, de la mano de canal 7. (Instagram/Instagram)

Aunque está feliz y agradecida con la oportunidad, el hecho de manejar en San José no le hace nada de gracia y eso sí no dudó en decirlo. “Solo voy a compartir la reflexión, voy a hacer una conclusión: ¡qué lindo es manejar en zona rural!”, subrayó.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde confesó que hay alguien de Teletica que la está “puliendo” para su nueva faceta

Valverde no ahondó en los motivos de su decisión, aunque, muy posiblemente, es para alejarse de cualquier polémica o controversia, ahora que hay tanta gente en redes que se ofende o molesta por cualquier cosa.