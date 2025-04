Lisbeth Valverde dice estar como en su “charco” en Nace una estrella por este detalle

Lisbeth Valverde está disfrutando mucho su nueva faceta como presentadora de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lisbeth Valverde dice sentirse muy “cómoda” y como en su “charco” con su nueva faceta de presentadora en Nace una estrella.

La exMiss Costa Rica 2023 conversó con nosotros previo al inicio de la segunda gala del formato de Teletica y dijo sentirse cada vez con más confianza frente al micrófono.

De hecho, este domingo 13 de abril estaba cumpliendo 30 años, por lo que estaba doblemente feliz con la oportunidad de celebrarlo haciendo algo que le encanta.

“Todos los días se aprende un poquito y yo pienso que cada gala me va saliendo un poquito mejor, me voy tranquilizando, voy aprendiendo mejor la dinámica y nada, disfrutando un montón”.

“Me gusta mucho, en este formato en particular, la dinámica de buscar una nueva estrella, nuevos talentos, porque yo también, en su momento, fui una persona soñadora que vino a castings, a entrevistas, que lo intentó, que tocó montones de puertas. Entonces, de alguna manera, me siento muy identificada con el camino de ellos. Me llena de una energía muy rica, muy linda, llena de ganas de salir adelante, y eso lo comparto y lo celebro montones”, dijo.

Lisbeth Valverde dice estar aprendiendo mucho al lado de Edgar Silva y Johanna Solano. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La modelo además dice estar aprendiendo montones al lado de Johanna Solano y Edgar Silva, quienes tienen mucha experiencia y la pasan aconsejando.

De ellos aseguró que está aprendiendo algo fundamental y es el ser auténtico y natural frente a la cámara.

“Édgar siempre me da tips sobre el tema de la voz y demás, pero creo que lo que más me dejan ambos, de alguna manera, es que son muy auténticos. Tienen su propia personalidad y no tratan de parecerse a nadie más, sino que reflejan esa autenticidad incluso al presentar. Yo creo que eso se transmite por medio de la televisión, así que me estoy enfocando en aprender eso de ellos: en ser yo misma, dejar que mi personalidad fluya, para que, de alguna manera, los televidentes también se sientan cómodos con mi participación”, mencionó.

Muy elegante

Algo que la tiene también muy feliz es que en este programa volvió a ponerse vestidos de gala y tacones altos que la hacen recordar su época de Miss Costa Rica, por eso dice sentirse como en su “charco” al verse vestida así.

“Me siento muy cómoda con el tema de los vestidos y los tacones. De hecho, estoy usando los mismos que usaba cuando era Miss, porque me los hizo Daniel del Barco a mi medida, así que me quedan perfectos. Fue muy bonito todo el tema del baile en Mira quién baila y demás, pero definitivamente me siento más cómoda, y más yo, vistiendo de gala”, confesó.

Doña Margot Brenes, mamá de la exMiss Costa Rica Lisbeth Valverde, siempre la apoya en todo. (Cortesía)

La que no se siente muy tranquila de verla en la tarima como presentadora es su mamá Margot Brenes, quien nos confesó que le da muchos nervios por el hecho que se vaya a equivocar siendo televisión en vivo.

“Me siento muy emocionada de verla ahí, pero nerviosa también porque me da muchos nervios verla desde aquí (entre el público), es que no sé, si algo no sale bien me voy a poner muy nerviosa, entonces a veces prefiero verla desde la casa”, contó la mamá de la ahora presentadora.