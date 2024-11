Mamá de Lisbeth Valverde la sorprendió con tierno detalle que guarda de su fiesta de 15 años

Lisbeth Valverde bailó en la semifinal dramatizando a una barbie, meterse en el papel no le costó mucho. Fotografía: LillyArce (Lilly Arce)

Lisbeth Valverde es una de las cuatro finalistas de Mira quién baila (MQB) y su fan número uno, que es su mamita, la sorprendió con un lindo detalle en la semifinal para demostrarle todo su apoyo.

Resulta que doña Margot Brenes le llevó un recuerdo que guarda con mucho amor de la fiesta de los 15 años de Lis.

Ella no se ha perdido una sola gala del programa y siempre trata de llevarle a su hija un cartel o una foto y no para de hacerle porras cada vez que está en la pista junto al bailarín Javier Acuña.

Como sabía que en esta semifinal bailarían una coreografía inspirada en la canción de Barbie, se puso creativa y sacó del baúl de los recuerdos la muñeca de tenía el queque de 15 años de Lis.

“Esta muñequita era del queque de los 15 años de Lisbeth, yo le hice un vestido parecido al que ella llevaba ese día y se la pusimos en el queque. El otro día la vi y quería traérsela, entonces me fui a comprarle la telita para hacerle el vestido, pero vieras cómo me costó. Antes tenía un vestido verde, porque Lis para sus 15 años llevaba un vestido verde con negro y ya estaba pasado (viejo), entonces se me ocurrió hacerle este ahora”, contó la orgullosa mamá.

Doña Margot Brenes, mamá de Lisbeth Valverde, se encargó de hacerle los trajes a los muñecos.

Además, le llevó un ken, al que le pintó el cabello anaranjado, porque sabe que su hija le dice “Peli” a Javier Acuña, de cariño por ser pelirrojo.

Con ayuda de una amiga también le hizo un letrero que dice “Liz y Peli” que los unía y durante todo el programa los tuvo en sus manos moviéndolos al ritmo de la música.

Desde que se coronó Miss Costa Rica 2023, siempre se ha dicho que Lisbeth se parece a una barbie de carne y hueso, por lo que no le costó mucho meterse en el papel de la muñeca de Mattel.

Doña Margot nos contó que además en su casa tiene una barbie de un mayor tamaño que también atesora como recuerdo de la infancia de sus hijas.

Lisbeth Valverde se convirtió en Barbie por unos minutos. Fotografía: LillyArce (Lilly Arc)

Sorprendidísima con el detalle

Fue hasta terminar la gala y tras conversar con La Teja que Lisbeth se enteró que la barbie que tenía su mamá en las manos era la de su fiesta de cumpleaños.

Según recordó, sus 15 años fueron en abril de 2010 y tuvo la fiesta de sus sueños que con mucho esmero su mamá le organizó. Es decir, esa barbie tiene casi 15 años de tenerla guardada doña Margot.

“Me acuerdo de que llevé el vestido de mis sueños, la verdad. Mi color favorito es el verde y no era tan usual que las quinceañeras fuera de un color que no fuera el rosado o morado, pero en esa ocasión decidí usar uno verde y recuerdo que el vestido fue divino, el queque, tuve todos los acompañantes con mis compañeras del cole y mis amigos y creo que es un lindo recuerdo”, mencionó la finalista de MQB.

Lisbeth y Javi están en la final de Mira quién baila. Fotografía: LillyArce (Lilly Arc)

Lisbeth además contó que su mamá siempre ha sido así de detallista con ella y que cuando participaba en concursos de belleza también le llevaba carteles y le hacía bastante bulla para que sintiera su presencia entre el público.

“Ella siempre, desde los concursos de belleza, siempre ha estado full apoyándome, ahora no se ha perdido ni una sola gala, ella siempre ha sido mi motor y mi motivación también porque mi mamá es una mujer muy luchadora y sabe que esto es un esfuerzo supergrande que hay que hacer, entonces nada, siempre recibiendo el cariño de ella y orgullosa que me pueda acompañar”.

Rosa para el caballero

Doña Margot también tuvo un momento muy especial durante la semifinal del programa porque ella fue la que le dio la rosa al cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, cuando salió a cantar a la pista.

Según nos contó, nada de eso estuvo planeado por la producción, sino que fue un detalle que a ella le nació comprarle, porque sabía que iba a estar en el programa.

Doña Margot, mamá de Lisbeth Valverde, le llevó una rosa a Gilberto Santa Rosa. Fotografía: LillyArce (Lilly Arce)

“Yo había pensado: ‘qué lindo comprarle una rosa para llevarle’, pero entre tantas carreras con los muñecos no pude, cuando venía de camino, aquí en la pura esquina de Teletica, estaba un muchacho vendiendo rosas y solo tenía una roja y yo: ‘aquí está, se me hizo’ y de una se la compré”, dijo muy feliz al ver que pudo darle un detallito al Caballero de la salsa, uno de sus artistas favoritos.