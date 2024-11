Lisbeth Valverde sufre accidente y peligra su participación en final de Mira quién baila

Lisbeth Valverde y Javier Acuña en una de sus participaciones del domingo pasado en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arc)

La participación de Lisbeth Valverde en la final de Mira quién baila (MQB), el próximo domingo, está en veremos luego del accidente que sufrió la exreina de belleza este miércoles.

A través de las redes sociales del reality de baile y de su sitio web, Teletica dio a conocer que Valverde sufrió una lesión en una de las costillas que la tiene con gran dolor y que la envió a emergencias hace pocos minutos.

Debido a eso, Teletica informó que “por el momento se desconoce el diagnóstico y tampoco se sabe si Lisbeth podrá bailar en la última gala de este domingo”.

En un video que compartieron en el Instagram de MQB, se observa el momento preciso en que Lisbeth sufre el accidente mientras hacía una alzada ayudada por su pareja de baile, Javier Acuña, y por el bailarín César Abarca, expareja de Lynda Díaz.

“Tengo algunos días de estar con una molestia en la costilla izquierda. Ayer (martes) sí me hicieron algunas revisiones y me vieron inflamada, pero hay que seguir ensayando ya a estas alturas es el último esfuerzo”, dijo Lisbeth en el video.

Contó que este miércoles llevaban tres horas de ensayo y habían evitado practicar las cargadas para no afectar más la zona, pero en un movimiento que hicieron la situación empeoró.

“Intentamos hacer un movimiento y sentía demasiada presión y desde ese momento ya no puedo casi ni respirar, alzar los brazos… Entonces vinimos donde la doctora del canal que me puso un analgésico y estamos esperando para irnos a emergencias”, destacó.

Luego, con lágrimas reconoció la frustración que siente por estar viviendo esta emergencia en una semana crucial para sus intenciones de coronarse campeona de la primera temporada de MQB.

“Demasiada frustración la verdad, tengo demasiadas ganas (de seguir ensayando y preparándose) solo que me limita que me duele mucho la costilla. No puedo ensayar con este dolor porque se me sale de control”, afirmó evidentemente afectada por la situación.

Lisbeth disputa la final de MQB con el youtuber Diego Bravo, la boxeadora Naomy Valle y la bailarina y modelo Libni “Mimi” Ortiz.

Lisbeth Valverde sufrió un accidente en un ensayo de Mira quién baila y Javier Acuña pide que les manden buenas vibras. (Instagram)

Canal 7 transmitirá la final de MQB el domingo 1 de diciembre a partir de las 7 de la noche.

