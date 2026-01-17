¿Llegó gente? Vea las primeras fotos del Tope de Palmares 2026

Palmares está de fiesta desde mediados de semana con el inicio de susfestejos cívicos 2026y este sábado el llamado “pueblo para hacer amigos” se engalana con la actividad estrella de las fiestas: el tope.
El desfile equino inició pasado el mediodía con la participación de decenas de caballistas y cientos de personas para las cuales ya es una tradición asistir al evento, que transmite canal 7 a partir de la 1 de la tarde de este sábado.
Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008
