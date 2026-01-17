¿Llegó gente? Vea las primeras fotos del Tope de Palmares 2026

Las bellezas de caballos, yeguas y jinetes ya recorren las calles de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Palmares está de fiesta desde mediados de semana con el inicio de sus festejos cívicos 2026 y este sábado el llamado “pueblo para hacer amigos” se engalana con la actividad estrella de las fiestas: el tope.

El desfile equino inició pasado el mediodía con la participación de decenas de caballistas y cientos de personas para las cuales ya es una tradición asistir al evento, que transmite canal 7 a partir de la 1 de la tarde de este sábado.

Los caballistas pusieron guapos y elegantes a sus ejemplares para el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Desde hace un año, el tope de Palmares se dejó de hacer entre semana y se trasladó a los sábados en busca de atraer a más público. ¿Llegó gente este 2026?

Así se ve el Tope de Palmares 2026

Estas son parte de las primeras fotografías del tradicional desfile de caballistas de este año y se observa como siempre algunos fiebres del evento, pero nada en comparación con años anteriores.

Desde temprano de este sábado, decenas de caballistas y sus animales llegaron a Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El tope es una de las actividades principales de los festejos cívicos de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Así se ve la entrada al campo ferial de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Familias y amigos se reúnen a las orillas de la calle principal de Palmares para el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Los caballistas sacaron sus mejores galas para presumirlas en la actividad. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Los vendedores ambulantes llegaron con sombreros y demás artículos alusivos a la moda equina. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Hermosas volantas llaman la atención de la actividad. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Los caballistas lucen felices a sus animales. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)