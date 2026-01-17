Farándula

¿Llegó gente? Vea las primeras fotos del Tope de Palmares 2026

Desfile equino es una de las actividades principales de los festejos cívicos del pueblo para hacer amigos

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Tope de Palmares 2026
Las bellezas de caballos, yeguas y jinetes ya recorren las calles de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Palmares está de fiesta desde mediados de semana con el inicio de sus festejos cívicos 2026 y este sábado el llamado “pueblo para hacer amigos” se engalana con la actividad estrella de las fiestas: el tope.

El desfile equino inició pasado el mediodía con la participación de decenas de caballistas y cientos de personas para las cuales ya es una tradición asistir al evento, que transmite canal 7 a partir de la 1 de la tarde de este sábado.

Tope de Palmares 2026
Los caballistas pusieron guapos y elegantes a sus ejemplares para el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

LEA MÁS: Fiestas de Palmares 2026: fechas y cronograma completo de actividades

Desde hace un año, el tope de Palmares se dejó de hacer entre semana y se trasladó a los sábados en busca de atraer a más público. ¿Llegó gente este 2026?

Así se ve el Tope de Palmares 2026

Estas son parte de las primeras fotografías del tradicional desfile de caballistas de este año y se observa como siempre algunos fiebres del evento, pero nada en comparación con años anteriores.

Tope de Palmares 2026
Desde temprano de este sábado, decenas de caballistas y sus animales llegaron a Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
El tope es una de las actividades principales de los festejos cívicos de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Así se ve la entrada al campo ferial de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Familias y amigos se reúnen a las orillas de la calle principal de Palmares para el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Los caballistas sacaron sus mejores galas para presumirlas en la actividad. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Los vendedores ambulantes llegaron con sombreros y demás artículos alusivos a la moda equina. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Hermosas volantas llaman la atención de la actividad. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Los caballistas lucen felices a sus animales. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
Tope de Palmares 2026
Los asistentes son escasos a eso del mediodía de este sábado. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fiestas de PalmaresPalmares 2026Tope de Palmares
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.