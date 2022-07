¿Lo recuerda? Jeffrey Acosta era el galán de VM Latino y ahora es cantante

Jeffrey Acosta fue muy conocido por su paso por TVA y VM Latino.

Durante muchos años, Jeffrey Acosta fue el galán de VM Latino y TVA, por lo que andaba de fiesta en fiesta animando, bailando y hasta rompiendo más de un corazón.

Él fue parte de una generación de locutores bastante buena que apareció en nuestro país a mediados del 90, en la cual estaban figuras muy conocidas como Tony Bertarioni, Domingo Argüello, Jair Cruz y Kiko Robles, entre otros.

El pegue de Jeffrey y sus compas fue tanto, que tiene muy claritas el montón de ocasiones en que tuvieron que salir escoltados de algún colegio o de un baile, pues la gente se volvía loca cuando los tenían cerca.

Hoy, muy cerca de cumplir la media tejita, Jeffrey está dedicado a sus hijos (4) y a sus negocios en Riverside, California. Además, él se abrió un espacio en la música, pues también es cantante y ya ha lanzado varias piezas.

Jeffrey Acosta ahora se tiró como cantante. Cortesía.

–¿Qué se hizo todo este tiempo?

En el 2005 me fui de Costa Rica para Ecuador, donde estuve en un grupo de baile que se llama Quality, con Víctor de Paz y Fabricio Fernández. Después nos fuimos a Chile y estuvimos ahí dos años. Luego grabamos como diez temas para el primer disco que hicimos y también trabajamos en todos los canales y anduvimos por todo el país, pasamos por Bolivia, Perú y terminamos en Ecuador. Fueron como cuatro años fuera de Costa Rica (regresó y poco después se fue a Estados Unidos).

Para ese entonces ya era muy conocido en nuestro país...

Sí, desde los noventa que trabajaba en TVA, después en VM Latino y luego en Los 40 Principales. Hice anuncios para muchas marcas, así como eventos y bailé en Miss Costa Rica, en todo estábamos.

–¿Cuál fue el momento cumbre para ustedes?

En el último año que estuve en Costa Rica ya había hecho radio y televisión, participaba en grupos de baile, en ladies night, y en modelaje, por eso fue que nos fuimos a Sudamérica, pero lo mío siempre fue la música porque desde que estaba en el cole tenía un grupo de baile con Domingo Argüello y Enoc Samuels, pero lo dejé de lado y me dediqué a estudiar Ingeniería Industrial y Administración de Empresas.

–¿Cómo vivió esa época?

Fue una generación con presentadores, locutores y animadores muy buena, en los eventos era increíble. Yo empecé a hacer animaciones con baile en los bares con un amigo que se llama Danny López, así que nosotros pusimos la pauta y abrimos ese mercado en lugares como Club Iguanas, prácticamente manejábamos la vida nocturna en Costa Rica.

Yo siempre tuve perfil bajo, traté de que no se me subiera la fama a la cabeza, pero era bonito porque uno llegaba a los coles y nos sacaban con policía, igual en los eventos que hacíamos con TVA, recuerdo aquel montón de chiquillas que llegaban y uno soltero. Todos los días teníamos una actividad diferente en distintos bares del país.

Jeffrey Acosta siempre pasaba de fiesta en fiesta. Cortesía.

–¿Qué le dejó esa época?

Muchas amistades y empatía con la gente, creo que me recuerdan porque siempre fui muy gente, yo animaba y armaba el relajo y por eso se identificaban mucho. Recuerdo que cuando iba al estadio a ver a mi querido Team florense la gente me mostraba mucho cariño.

–¿Era rompecorazones o era pura fama?

Ya no, ahora tengo cuatro hijos. Después de que regresé de Sudamérica me encontré a una ecuatoriana con la que me vine a Estados Unidos. Ella me pidió que renunciara a todo y me pusiera serio para formar una familia. Nos pusimos un negocio de rotulación de vehículos y una agencia de mercadeo digital.

–¿Cuándo se lanzó a cantar?

Cuando abrí el negocio de rotulación, al frente había un estudio de grabación y le dije al muchacho que grabáramos un par de canciones, que terminaron como en doce temas. Pero nunca sacamos nada porque a mi ex, la ecuatoriana le daba miedo que me tirara a la música y que la abandonara. Ya después conocí a Keylor González (Killa) y le dije que hiciéramos una canción, pero tampoco pasó a más.

En el 2019 me separé y volví a la música. Comencé a hacer contactos en los países en los que había estado y ahora hice una nueva canción con un rapero de Los Ángeles, que está muy bien conectado con la gente grande de aquí. Él se llama Lokey The YG.

–¿Qué lugar tiene Costa Rica en su vida?

Mis planes son retirarme allá porque aquí la vida es muy acelerada, quiero ver a mis hijos crecer y ya después me voy para Costa Rica. Ahorita mi pareja es una peruana y por dicha me deja hacer las cosas que me gustan.

–¿Con quién mantiene amistad en el país?

Con varios, por ejemplo con Laura Rodríguez, de hecho con ella es vacilón porque he podido ayudarle en algo con lo de la actuación. También con Paul André Tinoco (dueño de VM Latino), Jair Cruz, el Tigre Tony, Cindy Villalta, toda la vieja escuela de los locutores de la época. Yo aprendí mucho de Rooper Alvarado, que fue como mi maestro.