Laura Rodríguez nos cuenta por qué se abrió un OnlyFans y qué hará con lo que gane

Laura Rodríguez muestra su lado más picante en OnlyFans. Cortesía.

La expresentadora de Telenoticias y VM Latino Laura Rodríguez (o Laura Radinsky, su nombre gringo), tiene menos de una semana de haber abierto un perfil en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, pero ya le cambió la vida.

Laura, quien estuvo en el 7 por 10 años y en el canal de la música por cinco, decidió entrar a ese sitio con el fin de tener contenido más variado para su carrera de actuación ya que, según ella, es un empujón grande a la hora de conseguir papeles en Hollywood.

Hace poco más de tres años, la tica dejó su casa, en Santa Teresa de Cóbano, junto a su esposo e hija, para probar suerte en el mundo del cine y por eso quiere aprovechar la harina que le deje OnlyFans para producir su propia película.

Lau habló con La Teja y nos contó detalles.

Laura Rodríguez ha hecho papeles de todo tipo en Hollywood. Cortesía.

- ¿Cómo nace la idea de abrirse un OnlyFans?

Estoy hace tres años en Estados Unidos y me he empapado mucho de cómo se manejan las cosas aquí, y es normal tener OnlyFans, principalmente uno como actriz, es algo que ayuda mucho.

- ¿Por qué?

En mi Instagram yo tengo contenido variado, de actuación, de mi familia, pero también contenido sexy, que es más sugestivo y yo necesitaba ponerlo en otro lugar. El público que quiere ver esas fotografías es mayor de edad, en cambio en Instagram me siguen muchachitas jóvenes o menores de edad, entonces quise dividirlo.

- ¿Alguien la asesoró?

No, vieras que en los sets de grabación me he encontrado con actrices que hablan de OnlyFans, hay que recordar que ahí se sube el contenido que uno quiere, cada persona lo hace como se sienta cómoda y yo quise intentarlo. Apenas tengo cinco días y estoy muy sorprendida y hasta agradecida con ustedes porque la publicación que hicieron me ayudó mucho para que la gente conociera lo que hago.

- ¿Cómo le ha ido?

Estoy aprendiendo y la gente se está suscribiendo, me dejan mensajes muy bonitos, hasta ahora les ha gustado mucho mi contenido y yo quiero hacer cosas diferentes, se me ocurrió hacer Noches de pijamas como hacía en VM Latino y en ese espacio generar contenido para gente adulta. Noto gente que veía Noches de pijamas o Viernes de moda en canal 7, me hace gracia que me recuerden de eso.

- ¿Cómo es el contenido que se ve en su plataforma? Algunas conocidas dicen que empiezan compartiendo algo suave, pero al ver que hay mucha plata de por medio van subiendo la temperatura...

Van a tener que ir a verlo, se los dejo a su imaginación, pero le puedo decir que cada persona que abre un OnlyFans tiene su propia experiencia, no sé cómo le ha ido a otras chicas, pero yo me concentro mucho en mis proyectos y quiero ver qué tal y a dónde nos lleva el OnlyFans.

-¿Sintió algo de pena o pudor al abrirlo?

No, yo hice mis primeras fotos desnuda para la Teleguía de La Nación en 2001, para promocionar los programas de VM Latino, Noches de pijamas y Sexualidad en línea. En aquel momento nadie lo había hecho, yo tenía 22 años y así empezó mi carrera en Costa Rica. Yo creo que la gente siempre me ha relacionado como una mujer sexy, me siento empoderada. Me di cuenta que ser mamá, ser sensual y tener un negocio es posible. Estoy metida en Hollywood y aquí son las grandes ligas, hay competencia para todo.

En mi última película, que se va a estrenar en 2023 y que incluye nombres fuertes como Michael Jai White, que salió en Batman y otras películas, o Frank Grillo, que sale en Capitán América, hice el papel de una chica mala, fiestera. Entonces hago escenas con estos actores y ya uno empieza a sentir otra presión que ya no es la del país del que uno viene, sino de dar la talla en el set y ser una muy buena actriz, por eso no puedo concentrarme en el pasado o en el qué dirán.

Laura Rodríguez pasará de ser la Virgen, a ser una mujer muy picante en su OnlyFans. Cortesía.

- ¿Su esposo y su hija qué le dijeron?

Esto es parte de mi carrera, como cualquier otra cosa. Ellos me han apoyado en todo, entienden que es parte de mi trabajo. Mi esposo es una persona sumamente seria y mi hija va por ahí, de hecho nos han ofrecido hacer comerciales para Disney y no quiso.

- ¿Qué va a hacer con el dinero que gane?

Voy a producir mi propia película, es una forma de darle vuelta a esa plata. Yo tengo muchos sueños, quiero escribir y producir, porque aquí el mercado es muy grande y hay que tener muchas habilidades.

- ¿Cómo le ha ido en la parte actoral?

Muy bien, ya tengo una agencia que me representa y que es grande. Antes de eso, yo me moví solita y así he hecho ocho películas, en las que aparezco en varias escenas.

Laura Rodríguez fue una de las caras más conocidas de la tele hace unos años. Cortesía.

- ¿Cuál es la más grande que ha hecho?

La última que grabé, va a ser algo grande, con un megaproductor de la India y otro de Estados Unidos, se llama MR Nine. Es basada en un libro de un agente encubierto, ahí es donde salen los nombres que le comenté, Michael Jai White y Frank Grillo.

La película anterior a esta era sobre Jesús y me tocó ser la Virgen María, y ahora me toca ser una chica de un night club de Las Vegas.