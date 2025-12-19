Locutor Bryan Chacón piensa seriamente en dejar la radio por esto tan duro que ocurre con él

Bryan Chacón Steller, locutor de La Caliente, lleva más de un año incapacitado y está pensando en dejar la radio. (Redes/Facebook)

El querido locutor Bryan Chacón, mejor conocido como “El Guapileño”, seguirá alejado de los micrófonos por al menos seis meses más, una noticia que golpeó fuerte tanto a él como a los oyentes de La Caliente (90.7 FM), emisora donde se ganó el cariño del público durante más de una década.

El mismo animador fue quien dio la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, en la que dejó ver la mezcla de resignación, agradecimiento y reflexión que atraviesa este momento de su vida.

“Nuevamente seguiré fuera de la radio por 6 meses más. En total, ya sumo 758 días de incapacidad. No es que me dé por vencido, pero ya es hora de cerrar ciclos”, escribió, dejando claro que ya considera seriamente decirle adiós a la radio.

LEA MÁS: Querido locutor deja la vergüenza de lado y hace esto para ayudarse económicamente

También tuvo palabras de gratitud para quienes lo acompañaron durante todos estos años: “Fueron más de 12 años compartiendo al lado de tantas familias, el cariño que me brindaron siempre lo llevaré en mi corazón. Gracias por tanto”.

¿Qué tiene el locutor?

Chacón fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré en diciembre del año pasado, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que lo obligó a pausar su gran pasión: estar metido en una cabina radial poniendo música y complaciendo a los oyentes.

Desde su diagnóstico “El Guapi” ha permanecido incapacitado y sometido a constantes valoraciones médicas. De hecho, nos había contado que estaba a la espera de los resultados de un TAC cerebral y que su futuro profesional dependía de lo que indicaran los especialistas.

A "El Guapileño", locutor de La Caliente, también lo habían operado del corazón. (Instagram)

Además, había sufrido dos infartos y tuvo que ser operado a corazón abierto.

“Todo en manos de Dios”, dijo en su momento, con la serenidad que siempre lo ha caracterizado.

LEA MÁS: Presentador Julio Solís lejos de las cámaras por una delicada situación de salud, ¿qué le pasó?

Hoy, mientras sigue enfocado en su recuperación, sus palabras dejan ver que podría estar acercándose el cierre de una etapa que marcó a miles de oyentes en todo el país.