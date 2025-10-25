Locutor de La Caliente sigue incapacitado, ¿cuándo regresa a la radio?

Bryan Chacón Steller, locutor de La Caliente, lleva más de un año alejado de la cabina de radio. (Redes/Facebook)

El querido locutor Bryan Chacón Steller, más conocido como “El Guapileño”, continúa incapacitado y aún no puede regresar a los micrófonos de La Caliente, emisora en la que es muy querido por los oyentes.

Bryan fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré en diciembre del año pasado, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que, desde entonces, lo ha mantenido alejado de su gran pasión que es hacer radio.

Aunque su proceso de recuperación ha sido largo, el comunicador mantiene su fe intacta y asegura que sigue confiando en que pronto volverá a hacer lo que tanto le gusta.

Nueva cita

“De mi regreso a la radio todavía no se sabe nada. Tengo cita el 16 de diciembre y ese día se conoce cómo andamos con un TAC cerebral que me hicieron hace, aproximadamente, unos tres a cuatro meses, así que conoceremos los detalles hasta el 16 de diciembre y, de ahí en adelante, vamos a ver si nos dan de alta o seguimos con más estudios. Todo en manos de Dios”, comentó con la calma y la serenidad que siempre lo han caracterizado.

A Bryan Chacón Steller, El Guapileño, locutor de La Caliente, también lo habían operado del corazón. (Instagram)

Durante este tiempo, El Guapileño ha estado enfocado en su recuperación, siguiendo las indicaciones médicas y rodeado del cariño de su familia, sus compañeros de trabajo y los cientos de oyentes que, constantemente, le envían mensajes de ánimo y oraciones a través de las redes sociales.

El locutor, quien es parte esencial de la familia de 90.7 F.M., es recordado por su energía, sus bromas al aire y la conexión especial que siempre tuvo con el público.

“Extraño muchísimo la cabina, a mis compañeros y a la gente que siempre está al otro lado del dial, pero ahorita, lo más importante es recuperar la salud. Confío en que pronto podré volver, si Dios así lo permite”, dijo.

Mientras llega el día de su cita médica, Bryan sigue tomando las cosas con optimismo y agradecimiento, seguro de que cada paso lo acerca un poco más al micrófono y a los corazones de quienes lo escuchaban todos los días.

