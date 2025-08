Locutor de La Caliente sigue incapacitado y vive bonita experiencia con una señora

Bryan Chacón, El Guapileño, locutor de la emisora La Caliente, seguirá incapacitado hasta diciembre. (redes/Facebook)

Bryan Chacón Steller, más conocido como el Guapileño, sigue incapacitado, por lo que aún no puede regresar a la radio La Caliente, en la que es muy querido por los oyentes.

El querido locutor fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré en diciembre y, desde entonces, esto lo ha mantenido lejos de los micrófonos.

El Guapi contó, en sus redes sociales, que la está viendo fea con el pago de su incapacidad por un supuesto atraso que hubo y que, a pesar de ello, no deja de recibir bendiciones en su vida, como la que le pasó este viernes.

Según explicó, ahora está viviendo en Heredia y le tocó ir a la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para averiguar qué pasaba con su pago y, efectivamente, tiene una demora desde el 9 de julio, pero le indicaron que dicho problema debía de solucionarlo en San José.

Mientras caminaba por una de las calles heredianas vivió una situación algo frustrante, pues los transeúntes casi no daban campo para pasar, a pesar de caminar con bastón, situación que también experimentó una señora, mucho mayor, y quien terminó convirtiéndose en un ángel por el lindo gesto que tuvo con él.

“La señora usaba un bastón de 4 puntos y yo uso de un punto, y aun así no nos daban chance de pasar. La vi un tanto indispuesta por la situación y fuimos hablando durante el camino. Le conté lo sucedido y me venía contando varias cosas, al final me dice: ‘Muchacho, espere un momento’, pues yo iba para un lado y ella para otro, y me dice: ‘Tome para que se ayude y se compre alguito’. Le contesté: ‘Qué pena con usted’, pero me insistía en que los recibiera, entonces le respondí: ‘Dios se lo multiplique y me la acompañe’. Al final, con esos 2.000 colones me fui para San José a realizar el trámite para el pago de mis días pendientes de incapacidad”, contó.

El animador de la 90.7 F.M. dijo que reveló la anécdota para recordarle a la gente que muchas de las cosas que uno hace de corazón, se devuelven, pues hace unos días fue él quien ayudó a un universitario, que no tenía el dinero para los pases del bus.

Bryan debe estar asistiendo a terapias para recuperar la total movilidad de sus piernas y por eso sigue incapacitado hasta diciembre.

