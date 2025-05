Locutora de La Caliente nos contó cómo sigue después de sufrir un accidente de tránsito

La locutora Carmen Osorio, de La Caliente, dice haber vivido el susto de su vida tras el accidente que tuvo en San Sebastián. (redes/Instagram)

La querida locutora la Jefa, de la emisora La Caliente, inició este miércoles su labor en la 90.7 F.M. dándole un directo mensaje a los oyentes, luego del gran susto que se llevó al protagonizar un accidente de tránsito cerca de la rotonda de San Sebastián.

“Si está en su corazoncito, dele gracias a Dios porque algunos no abrieron los ojos, algunos no lo lograron y nosotros sí y eso es una oportunidad, una bendición que hay que agradecer”, dijo Carmen Osorio al abrir el micrófono.

Del bombazo el otro carro quedó volcado cerca de la rotonda de San Sebastián. (redes/Cortesía)

La animadora contó a La Teja que decidió ir a trabajar, pese a sentirse algo adolorida, porque estar en la cabina la llena de energía.

Este martes poco antes de las 10 a.m. ella iba en un vehículo que la llevaba rumbo hacia el edificio de Multimedios, en La Sabana, cuando se dio el accidente de tránsito en el que quedó el otro carro volcado.

Carmen contó que le duele hasta “los dientes y que le está dando un tiempo al dolor en el cuello a ver si va a revisarse de nuevo, pues al momento de la colisión no sentía nada.

“Vieras que (estoy) súperadolorida, hasta los dientes, seguro de la tensión del impacto, pero estoy bien, le estoy dando tiempito a un dolor en el cuello a ver si no empeora sino voy a que me vuelvan a revisar, pero en general, un gran susto, y esperando en Dios que las señoras del otro carro estén bien”, dijo.

Ella dice no comprender el por qué la otra conductora venía tan rápido y que solo sintió el carro encima.

“Yo iba de pasajera y lo ví encima... solo Dios. El golpazo fue a una cuarta mía (pegó en la puerta trasera)”, agregó.

Carmen Osorio reflexionó sobre lo frágil que es la vida cuando ocurren accidentes así. (Instagram/Instagram)

La “Jefa” explicó que no fue al hospital a que la incapacitaran porque al momento del accidente se sentía prácticamente bien, solo que los dolores musculares los empezó a sentir horas después.

“En el momento me fui a la radio, en cámara lenta todo el día, y aunque me costó dormir, aqui voy. Le voy a dar unas horas a la molestia si me empeora mejor me voy a revisar. Ayer me atendieron, pero no me dolía, hoy ya en frío es otra historia”, mencionó.

En el otro vehículo viajaban tres mujeres, una de ellas adulta mayor, de las cuales la locutora no supo más porque fueron llevadas al hospital para ser valoradas.

La locutora solo recuerda que el otro vehículo invadió el carril donde ellos iban y que el golpe fue solo a centímetros del asiento donde ella iba y que por eso no tuvo golpes mayores sino de lo contrario el accidente hubiese sido peor, pese a que el otro vehículo dio varias vueltas.

La Jefa aprovechó para hacer un llamado a la precaución y a manejar con responsabilidad y a su vez agradeció a todos los oyentes que se han preocupado por ella tras enterarse de lo ocurrido.