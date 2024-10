Locutor de Omega Estéreo fue víctima de cruel robo que lo pone en serios aprietos con su trabajo

El locutor Miller Chavarría (azul) se llevó tremendo susto al ver que lo dejaron sin nada. Cortesía

Uno de los queridos locutores de radio Omega está que aún no sale del susto y del colerón al darse cuenta de que fue víctima del hampa.

Se trata de Miller Chavarría, a quien los oyentes le dicen de cariño “Miletico”, el cual terminó perdiendo otro de sus machetes de trabajo.

Resulta que el animador de Omega Estéreo estaba la noche del martes en un supermercado de Guadalupe y al regresar hasta su carro, se dio cuenta de que se lo habían tachado.

Dentro del carro no solo había dejado algunas pertenencias personales, sino que también andaba parte de su equipo de karaoke, así como una computadora con la que trabaja en sus eventos privados.

Miller no podía creer que la vigilancia del supermercado no se diera cuenta de la situación y no le quedó más que poner una denuncia judicial.

Cuando está fuera de la cabina de la 105.1 F.M., Miletico se dedica a poner karaoke en restaurantes y demás; sin embargo, ahora los delincuentes lo dejaron sin los micrófonos y demás equipo para seguirla pulseando con negocito.

La policía al final no logró detener a ningún sospechoso del robo y ahora buscan ver si quedaron grabados en alguna cámara de seguridad para seguirles la pista.