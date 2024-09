Locutor de radio Omega confesó a Gregory Cabrera y este reconoció cómo superó un terrible vicio

Uno de los locutores más queridos por los oyentes de Omega Estéreo decidió incursionar en los famosos pódcast y este mes estrenó “Entre compas”.

Se trata de Miller Chavarría, más conocido como Miletico, quien en su primer espisodio tuvo de invitado al cantante Gregory Cabrera.

Miller Chavarría junto a Gregory Cabrera

El colombiano tiene más de 25 años viviendo en el país y agarró fama tras incorporarse a la agrupación Calle 8 cuando hacía dupla con Rina Vega.

En dicha conversación con el locutor, Gregory reconoció que en aquel tiempo la fama se le subió a la cabeza y que cayó en muchas tentaciones gracias a esta, pero con el tiempo logró madurar y comprender que eso no hacen los verdaderos artistas.

“Yo lo viví y caí, ese es el problema, que hay que caer, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Cometí cualquier cantidad de errores. Creo que me tomé el agua hasta del florero de la abuelita de Sebastián (su hijo). Son cosas que definitivamente con la madurez se van aprendiendo, hay que quemar etapas, en ese momento el cariño, el aprecio de tanta gente, que las muchachas, que la multitud, lógicamente me confundí.

“Como caí yo no pudo haber caído nadie, toqué más que el fondo, me fui de fondo y el fondo seguía y seguía, y no aprendía. Creo que cuando estaba en mi mejor momento no aproveché el cariño de la gente, las sonrisas de los niños, el aplauso y los abrazos de los viejitos, todas esas cosas lindas que puede disfrutar una persona, un artista. De que un papá diga: ‘venga a saludar a tu artista, a que te dé un abrazo’, pero cómo, si yo estaba borracho”, contó.

Gregory reconoció que muchas veces llegaba a sus presentaciones pasado de tragos y que se escudaba en el exceso de trabajo para pasar tomando whisky de canción en canción.

13/03/2018 El Cantante Gregory Cabrera, en entrevista en la Nación. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El colombiano mencionó que cuando un padre ora siempre por sus hijos Dios siempre los escucha y que todos los días su mamá y su papá rezaban por él para que cambiara y dejara el alcohol.

El cantante recordó que fue en el 2002, justo cuando grabó su última canción con Calle 8, que su vida cambió tras conversar con un taxista que era pastor y que lo hizo abrir los ojos.

“Al día siguiente fui a la oficina y le dije a mi jefe: ‘jefe, me voy, y ¿sabe por qué me voy?, porque tengo que cambiar mi vida, porque estoy mal, porque me siento mal, porque no soy lo que quiero ser’ y renuncié”, dijo.

Gregory no se explica cómo ha hecho para mantenerse sobrio durante 22 años y asegura que ahora disfruta más su carrera musical.