Locutor Jaime Bagnarello: “Antes quería ir a la radio para beber guaro, ahora la vivo desde el servicio”

El locutor Jaime Bagnarello ha trabajado en varias emisoras y ahora es una de las voces principales de radio Centro.

Jaime Bagnarello, más conocido como “El Bambino”, inició su carrera de locutor hace casi 25 años y, además, es ‘coach’ o capacitador en liderazgo.

Él cuenta que llegar a la cabina de Radio Centro tiene un gran significado para él pues ahora ve la radio como una herramienta de servicio a los demás, mientras que años atrás la veía como un medio para figurar, andar en vicios y conseguir mujeres.

Conozca la historia de este vecino de Moravia, de 42 años, quien le levanta el ánimo a los oyentes cada mañana con sus mensajes motivacionales y que recién estrenó un espacio para abrirle el micrófono a los emprendedores.

- ¿Hace cuánto es locutor?

Cuando uno pasó por emisoras que ya cerraron, uno se da cuenta que está viejo (risas). Yo inicié en una emisora que se llamó 911 Juvenil (1997) y ahí estuve tres años. De ahí me moví, siempre dentro del Grupo Columbia, a Radio Puntarenas (2000), que fue como mi experiencia más importante donde estuve dos años. Luego me pasé a trabajar a empresas multinacionales y empecé a agarrar experiencia en puestos corporativos, gerenciales y, luego de haber trabajado como capacitador de liderazgo, saqué una especialización como ‘coach’ ejecutivo, pero seguía con el gusano de la radio bien metido.

- ¿Por qué se alejó tanto de la radio?

De carajillo veía que muchos locutores, a los que quiero muchísimo, habían hecho lo mismo toda la vida y yo quería hacer más cosas. Me fui a recorrer el mundo y conocí gente interesante, viajé por varios países gracias a este otro trabajo, por ejemplo, fui a parar a la India, viajé muchas veces a Estados Unidos, estuve en Sudáfrica dos años después del Mundial, como conferencista internacional y capacitando a empleados de la misma empresa en otros países.

“Cuando yo era gerente me di cuenta de que mi vocación era compartir mis errores del pasado para que otros nuevos líderes no metieran las patas”, Jaime Bagnarello, locutor.

- ¿Cómo se reencuentra con el micrófono?

Yo le puedo asegurar que mi regreso a la radio, y en especial a Centro, fue la respuesta a una oración, porque luego de salir de Fides (2015) yo le oré mucho a Dios porque toqué puertas y nada, le dije: ‘Señor, la puerta correcta es la que va a abrir’, le imploré y le dije: ‘Señor, usted me dio este don y no se puede desperdiciar y usted sabrá dónde es’. Me mantuve en oración y una tarde, por un tema que nada que ver, caigo con una persona que me pone en contacto con Rónald Hernández (dueño de radio Centro) y le presento la idea de los microprogramas, a él le encantó y aquí estoy.

Junto a Aleks Morales y Natalia Sánchez hace el espacio Pa' Pulseadores todas las mañanas.

- ¿Cuál es su función en la 96.3 F.M.?

Con mi experiencia como ‘coach’, grabo unos microprogramas que se llaman “Un mensaje positivo” (duran un minuto), que se transmiten tres veces por semana (Lunes, miércoles y viernes a las 6:50 a.m., 12 p.m. y 7:30 p.m.), y así empecé hace un año y medio con solo el microprograma.

Soy como un comodín cuando algún compañero falta y, además, en setiembre empezamos la revista “Pa’ pulseadores” (de lunes a viernes a las 8:15 a.m.).

- ¿De qué trata ese programa?

La hago junto con Natalia Sánchez (es sicóloga y emprendedora), a veces interviene Aleks Morales “El Chaparro (otro locutor). La intención es que podamos tener herramientas e información para todo aquel que la pulsea. Es un espacio para el mae que trabaja en un taxi, para la señora que la está pulseando para que el carajillo no deje el colegio, para el chofer de bus, para los emprendedores.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 8:15 a.m. por radio Centro.

- ¿Cuenta con secciones e invitados?

Los miércoles dedicamos el espacio a algún gremio, como los barberos, e invitamos a uno y nos cuenta su experiencia para sostener su negocio. Los viernes es para el pulseador de la semana e invitamos a algún emprendedor que con su trabajo inspire a los demás.

42 años tiene el locutor

- ¿Qué tal lo han recibido los oyentes de Centro?

Muy lindo, porque muchos incluso son antiguos oyentes de radio Puntarenas. Yo mantengo muy buena amistad con Aleks y nosotros coincidimos en que ahora la radio la vemos como una oportunidad de servicio. Hace 20 años yo era un chamaco que quería ir a la radio para beber guaro, ver fulanas, y ahora doy testimonio que la radio la vivo desde el servicio. Entonces, para mí es muy emotivo poder ayudarles a los oyentes de alguna manera.

- ¿Cómo era antes como locutor?

Totalmente superficial. Era de mucho guaro, de figurar, tenías que andar con la jacket y la camiseta para que te vieran, y ahora más bien me pongo la camiseta de la radio cuando hay que posicionar la marca, no para figurar.

Yo pasé por un proceso espiritual y emocional fuerte hace algunos años, cuando cayó en mis manos un texto de un pastor que se llama Rick Warren, que escribió el libro “Una vida con propósito”, y analizando este texto con un grupo de personas entendí que el propósito de la vida radica en el servicio.

Natalia y Jaime ya se pusieron navideños en su programa.

- ¿Y ya dejó esa vida de vicios?

Ahora me invitan a un traguito y me lo tomo, pero yo agarro un gotero y le pongo tres gotas de ron y las tomo con una Coca, ya es muy diferente, pero sobre todo manteniendo esa visión de que ya no es radio pa’ figurar sino más bien es pa’ servir.

Un gran padre Poniéndole Constelador Es padre del pequeño Elián, de 5 años, y actualmente vive con sus padres en Moravia. Cuando sale de la radio se dedica a su trabajo como ‘coach’ para empresas. Hace unos meses decidió mejorar su salud y sale todos los días a caminar y además está comiendo más sano. Eso sí, odia comer huevo. Es además ‘constelador’ familiar (filosofía de vida que pone en orden un sistema familiar) luego de estudiarlo con unos expertos de Monterrey, México, en el 2017.