Locutor Sergio Castro puso fin a una de sus etapas en la radio

El locutor Sergio Castro estaba en un programa en radio Monumental y tiene otros en Zeta F.M..

El locutor Sergio Castro anunció que desde el pasado 1º de abril le puso fin a una de sus etapas en la radio.

Después de cuatro años en el programa “Esta tarde”, de radio Monumental, anunció que ya no será parte, pero igualmente seguirá con sus otros programa que tiene en Zeta F.M., de la misma cadena de Central de Radios.

En este espacio también estaba Lussania Víquez, quien renunció el año pasado para dedicarle más tiempo a sus gemelos, quienes estaban recién nacidos.

LEA MÁS: Miles de discos de acetato alimentan programa de radio de salsero

“La vida nos va dando oportunidades, muchas se las pedimos a Dios y otras nos llegan de sorpresa y de igual manera se van. En estos 4 años conocí gente maravillosa y aprendí mucho de todos. La radio me ha cambiado la vida y sigo creciendo en medio de posibilidades que se van dando mientras seguimos sembrando. Gracias a todos los que me han apoyado siempre y que saben que este ha sido un viaje que no se acaba. Sigo pa’lante, de la mano de Dios y lleno de gratitud”, escribió Castro.

“Esta tarde” se transmite de lunes a viernes, a las 3:30 p.m., por la 93.5 F.M., y es dirigido por Esteban Aronne.