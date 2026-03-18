Locutora Andrea Fernández pasó la vergüenza de su vida en Brasil por culpa de una camisa

Andrea Fernández es una de las locutora de Los 40. (redes/Instagram)

La locutora Andrea Fernández, de la emisora Los 40, vivió un momento bastante incómodo —pero a la vez divertido— apenas puso un pie en Brasil, y como ella misma dice: “Cosas que solo a mí me pasan”.

A través de un video en sus redes sociales, la comunicadora contó que decidió viajar luciendo una prenda muy tica, sin imaginarse el vacilón que se le venía encima.

“Yo me voy a Brasil como buena chica que sale del país, me pongo algo que represente a mi tierra… una camiseta con la receta del gallo pinto”, relató.

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Sin embargo, desde que iba en el vuelo empezó a notar que algo no andaba normal.

“Yo veía que la gente me veía raro”, dijo entre risas, recordando las miradas incómodas que recibía incluso antes de aterrizar.

La locutora Andrea Fernández pasó una gran vergüenza en Brasil

Lo de la extraña reacción de los turistas y de los mismos brasileños se puso más evidente cuando llegó a migración, según contó.

“La muchacha muerta de risa, roja”, mencionó.

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Fue en ese momento en el que descubrió por qué fue motivo de burla para algunos.

¿La razón? En Brasil, la palabra “pinto” tiene un significado muy distinto al que usamos en Costa Rica.

“Pasa que en Brasil al miembro sexual masculino se le dice pinto. Y yo ando con una camisa que dice pinto gigante (en su espalda)”, explicó.

Andrea Fernández contó que en la espalda la camiseta trae la receta del gallo pinto y dice pinto en grande. (redes/Instagram)

Para terminarla de hacer, su novio, quien le acompaña en el viaje, sí habla portugués y cree que prefirió no decirle nada para que pasara la vergüenza.

“Yo creo que él sabía y se hizo el loco”, dijo.

Al final, a la locutora no le quedó más que reírse y contar la anécdota que a más de un seguidor también le hizo gracia.