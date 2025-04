Andrea Fernández habla por primera vez el por qué oculta al papá de su bebé

Andrea Fernández habló por primera vez del papá de su bebé.

La locutora Andrea Fernández rompió el silencio y habló por primera vez sobre el papá de su hijo Felipe, aclarando dudas que sus seguidores tenían desde hace meses.

A través de una dinámica de preguntas en redes sociales, uno de sus fans le consultó directamente: “¿Por qué en tus fotos o cosas, nunca sales con tu pareja?”.

Andrea, quien es muy querida por su audiencia, respondió con sinceridad, ya que constantemente recibe ese tipo de preguntas. Explicó que muchos asumen que es madre soltera o que fue abandonada en el altar, pero la realidad es muy distinta.

“Ustedes todo lo cuestionan. Yo nunca muestro nada porque no quiero, no porque no los aprecie a ustedes (mis seguidores), ni porque no confíe en mi pareja. Siento que hay cosas que no se deben mostrar porque la gente es mala y pasa opinando. Pero sí, tengo pareja, tengo novio y es el papá de Felipe. Tenemos una linda familia de tres”, aclaró Fernández.

¿Por qué no viven juntos?

Andrea también explicó por qué no convive bajo el mismo techo con su pareja. Comentó que cuando comenzaron su relación, su novio acababa de recibir un apartamento que había comprado, mientras ella apenas iniciaba la construcción de su casa.

“Yo también quería disfrutar mi casa y no quisimos que él se viniera a la mía ni yo a la de él. Eso no significa que no estemos juntos casi todos los días, que no seamos papás presentes o que no tengamos una linda relación”, agregó.

La locutora enfatizó que tanto ella como su pareja son padres muy presentes en la vida del pequeño Felipe. De hecho, contó que durante la Semana Santa aprovecharon para escaparse a una playa en familia.

“No lo muestro porque hay cosas que me gusta guardarme para mí. Siento que uno debe compartir bastante, pero también reservarse ciertas partes de su vida”, concluyó.

Con estas declaraciones, Andrea Fernández dejó claro que mantiene una relación estable y sólida, y prefiere mantenerla en privado, lejos del ojo público.