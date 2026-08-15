Locutora Andrea Fernández tiró el tapón por las críticas que recibe por amamantar a su hijo de 3 años

Andrea Fernández, locutora de Los 40, confesó que la pasan criticando por amamantar a su hijo de 3 años. (redes/Instagram)

La locutora Andrea Fernández ya se cansó de escuchar los mismos comentarios cada vez que cuenta o muestra que todavía amamanta a su hijo, quien tiene tres años.

Según confesó, le envían mensajes como: “ya está muy grande”, “la leche ya no alimenta” o “eso es pura agua” cuando muestra que todavía mantiene esta práctica con su hijo.

Aprovechando que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Andrea decidió responderles y explicar por qué continúa dándole pecho a su pequeño, pero esta vez quiso hacerlo apoyándose en argumentos médicos.

“Cansada estoy de sus comentarios”, dijo de entrada, antes de comenzar a enumerar algunos de los beneficios que, según explicó, mantiene la leche materna aunque el niño vaya creciendo.

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Ella destacó que la leche materna es un alimento vivo porque contiene células, anticuerpos y enzimas, además de ayudar a proteger contra infecciones.

“Es un antibiótico natural”, aseguró.

La locutora Andres Fernández se convirtió en mamá en el 2023. Instagram

También explicó que los niños que reciben leche materna pueden presentar menos episodios de algunas enfermedades e infecciones y que, después de los primeros seis meses, la lactancia puede continuar acompañada de otros alimentos.

Uno de los puntos que quiso dejar claro es que la composición de la leche cambia conforme el niño crece.

“La lechita que se tomaba en los primeros seis meses de vida no es la misma a los ocho meses, al año, a los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco y hasta los 20, si quisiera. No es la misma”, manifestó.

Locutora Andrea Fernández se hartó que la critiquen

Según contó, la lactancia también puede contribuir al sistema inmunológico, al desarrollo cerebral, a una mejor digestión y al vínculo entre la mamá y el niño.

Y ante quienes consideran que continuar amamantando a un pequeño de tres años genera dependencia, se mostró tajante.

“No, no está usted creando una dependencia con el niño. Todo lo contrario. Más bien, esos niños son más independientes porque ya recibieron todo el amor y toda la piel y toda la corronguera de su mamá”, afirmó.

La locutora también defendió el derecho de las mujeres a decidir cuánto tiempo quieren amamantar a sus hijos y recordó que quienes optan por continuar con la lactancia merecen respaldo.

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Pero, sobre todo, pidió dejar de juzgar las decisiones de otras mamás.

“De los comentarios de la gente debería de olvidarse, porque la gente siempre va a opinar y hay mucha gente que no sabe que la lactancia materna sigue teniendo muchos beneficios a pesar de la edad del niño”, dijo.

Y fiel a su estilo, cerró su mensaje con una frase bastante directa: “Así que, pélense la teta”.