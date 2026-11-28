Emi Guillén expuso el comentario que recibió del cantante nacional Willie Flores. (Emi Guillén /Emi Guillén)

La locutora Emi Guillén expuso al cantante nacional Willie Flores, integrante de Taboga Band, luego de que este le hiciera un comentario sobre su apariencia física que la dejó decepcionada.

La comunicadora compartió en sus redes sociales lo ocurrido y explicó que, más allá de que el artista le dijera que parecía hombre, lo que realmente le molestó fue quién hizo el comentario.

Guillén señaló que conoce al músico desde hace mucho tiempo y que, por eso, le resultó difícil creer que el mensaje proviniera de su cuenta oficial.

“No es el hecho de que me diga que parezco hombre, si parezco hombre es porque me parezco a mi papá, es la misma cara, es de quien viene el comentario”, expresó.

La locutora explicó que, al principio, pensó que podía tratarse de una cuenta falsa; sin embargo, aseguró que lo sigue desde hace bastante tiempo y que sabe que no es así.

“Lo decepcionante es de quién viene, no el comentario, es de quién viene, siendo yo quien ama la música nacional”, agregó.

LEA MÁS: Locutor tico sacó del baúl de los recuerdos una foto con Karol G y dio un detalle curioso sobre ella

Emi Guillén cuestionó al director de Taboga Band

LEA MÁS: Locutor tico sacó del baúl de los recuerdos una foto con Karol G y dio un detalle curioso sobre ella

En su mensaje, la comunicadora también mencionó directamente a Willie Flores, a quien señaló por hacer un comentario de ese tipo contra una mujer.

“Vea este señor Willie Flores, de Taboga Band, que sé que muchos ticos van a conocer. Ofender a una mujer diciendo que parece hombre, es el personaje que lo está haciendo”, manifestó.

La locutora aclaró que no considera que el comentario sea una ofensa que la defina, sino que le resulta decepcionante que provenga de un artista nacional al que reconoce por su trayectoria.

“Es decepcionante que un artista nacional de la talla de Willie esté ofendiendo. A ver, don Willie, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el daño que yo le hice? Es como, ok”, cuestionó.

Willie Flores le pidió disculpas

Tras la publicación de Guillén, el tambien saxofonista le respondió y reconoció que su comentario fue irrespetuoso.

Flores manifestó su arrepentimiento y le ofreció disculpas por lo ocurrido.

“Reconozco que mi comentario fue irrespetuoso. Me arrepiento sinceramente y le pido disculpas por mi falta de respeto. Prometo ser más consciente de lo que digo y estar al tanto de que eso puede herir a las personas. Realmente una disculpa”, escribió.

De esta manera, el artista aceptó que sus palabras pudieron lastimar a la comunicadora y se comprometió a ser más cuidadoso con sus comentarios en el futuro.