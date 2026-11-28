Karol G y su concierto en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

La visita de Karol G a Costa Rica también despertó recuerdos entre quienes han tenido la oportunidad de conocerla. Uno de ellos fue el locutor costarricense Cris Brenes, quien aprovechó la ocasión para compartir una fotografía junto a la cantante.

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Brenes publicó la imagen en sus redes sociales y recordó la entrevista que tuvo con la artista, a quien describió como una de las figuras más cálidas, humanas y humildes que ha conocido.

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“A propósito de la visita de Karol a Costa Rica, siempre les digo que ha sido de las artistas más cálidas, humanas y humildes que he podido entrevistar, le guarda un gran cariño a este país”, escribió.

El locutor también explicó que pocas veces comparte retratos con cantantes que ha conocido durante su trayectoria, pero aseguró que el encuentro con la intérprete dejó una huella especial en él.

Cris Brenes compartió una fotografía de su encuentro con Karol G. (Cris Brenes /captura)

“La Karol me marcó porque coincidimos mucho en algo... Todo cuesta y hay que saber de dónde uno viene, para saber hacia dónde va”, agregó.

La colombiana regresó a Costa Rica para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional, uno este viernes 27 y otro este sábado 28 de noviembre, como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour.