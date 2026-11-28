Dani Maro recibió un reconocimiento de Daiky Gamboa durante el after party de Karol G. (redes/Instagram)

Dani Maro tuvo su propio momento de protagonismo durante la fiesta posterior al concierto de Karol G, luego de que Daiky Gamboa, conocido por ser uno de los mejores amigos de la cantante, lo presentara ante los asistentes con palabras de reconocimiento.

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“Yo también quiero aprovechar el momento y pedir un aplauso gigante para Maro, que es una chimba de artista de Costa Rica”, expresó Gamboa.

Karol G dio tremendo concierto. Foto: JOHN DURAN (JOHN DURAN/John Durán)

El costarricense estuvo como invitado en el after party realizado en Warehouse, en La Uruca, donde interpretó su canción “Pura Vida en Costa Rica”, que incluye una introducción de la colombiana.

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En la actividad también estuvo el cantante Jhay P, quien puso a cantar a los presentes con algunos de sus temas.

Dani Maro recibió un reconocimiento de Daiky Gamboa durante el after party de Karol G. (Dani Maro /Dani Maro)

Daiky Gamboa pidió un aplauso para el artista costarricense frente a los asistentes. (Dani Maro /Dani Maro)

Invitación después de su intento de subir al escenario

La participación de Maro en la fiesta llegó después de que el artista manifestara su deseo de compartir escenario con Karol G durante su visita al país.

Horas antes del concierto, recibió un mensaje de la producción Move Concerts, mediante el cual lo invitaron a disfrutar del espectáculo desde una zona exclusiva. Sin embargo, la invitación no contemplaba que pudiera cantar junto a la colombiana, como él esperaba.

Aunque no logró cumplir ese deseo, el tico sí tuvo un espacio en la celebración posterior al concierto y recibió el reconocimiento de Gamboa.

Maro también estará presente en el after party de este sábado, luego de la segunda presentación de Karol G en Costa Rica, programada para las 7 p. m. como parte de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.