Alejandro Hernández y María Inés Román asistieron con sus hijas al concierto de Karol G este viernes. (JOHN DURAN/John Durán)

Alejandro Hernández y María Inés Román no se saben todas las canciones de Karol G, pero eso no les impide bailar y disfrutar de sus conciertos.

La pareja llegó con sus hijas al Estadio Nacional para asistir al espectáculo de este viernes. La Teja estuvo en el lugar y conversó con la familia antes de que comenzara el show.

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“Más que todo es por el show que hace Karol G, que siempre es un espectáculo grandioso, genial”, contó Hernández.

El matrimonio explicó que también disfruta acompañar a sus hijas, María Maripaz, de 18 años, y María Jesús, de 15. Esta no es su primera experiencia como familia en un concierto de la artista: ya habían asistido al espectáculo en Parque Viva y a una presentación anterior en el Estadio Nacional.

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La familia tuvo una cit muy especial en el Estadio Nacional.Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/captura)

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Hernández contó que conseguir las entradas no fue complicado, pues se organizaron con computadoras y celulares para comprarlas apenas salieron a la venta.

Aunque no conocen todas las canciones, la familia llegó lista para bailar y disfrutar del espectáculo de la colombiana, quien tendrá una segunda presentación este sábado en el Estadio Nacional.