Ni la lluvia pudo aguarles la fiesta a los miles de fanáticos que llegaron este viernes al Estadio Nacional para disfrutar de Karol G.

A eso de las 7:30 de la noche, la colombiana apareció en el escenario y, justo cuando comenzó a llover, arrancó con su espectáculo.

Karol G fue una bomba de sensualidad y energía en la primera noche de sus dos conciertos en Costa Rica. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Lejos de buscar refugio, los asistentes se quedaron en sus lugares y respondieron con gritos, brincos y canciones a todo pulmón en medio de la lluvia.

Karol G se presentó en Costa Rica con la lluvia como una invitada inesperada. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Karol G y su cariño por Costa Rica

Desde sus primeras palabras, La Bichota mostró su cariño por el público tico. La cantante expresó que una vez más estaba en este lindo país y contó que había observado a sus seguidores luciendo prendas de color naranja, rosa y azul.

La fiesta continuó con algunos de sus éxitos, entre ellos “Latina Foreva” y “Un gatito me llamó”, mientras las luces del estadio iluminaban a los asistentes y acompañaban cada ritmo.

Karol G puso a sus fanáticos a bailar y cantar sin importar las condiciones del clima. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando interpretó “Tropicoqueta”. Para esa presentación, la colombiana apareció con una enagua alusiva a Costa Rica y un bolero azul, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores que se volvieron locos de emoción.

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La presentación también tuvo espacio para el mariachi, que le dio un toque especial al espectáculo.

Karol G demostró por qué es una de las cantantes latinas con mayor éxito. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Karol G bajo el agua

Con sus movimientos de cadera y una energía que se contagió por todo el estadio, Karol G bailó bajo la lluvia como si se tratara de una escena de película. Mientras tanto, sus seguidores no dejaron de corear cada una de sus canciones.

La artista también reconoció la entrega de los costarricenses y les agradeció por acompañarla con tanta emoción.

“Ustedes trajeron esa energía impresionante y han cantado todas”, expresó.

Karol G salió al escenario a eso de las 7:30 de la noche de este viernes. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

La Bichota se presentó este viernes 27 de noviembre y la fiesta no termina aquí: mañana sábado 28 ofrecerá su segundo concierto en el Estadio Nacional, donde otros miles de seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su música.

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Karol G hizo que sus fans usaran la creatividad en cómo vestir para su concierto. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)

Por supuesto que los comerciantes intentaron hacer su aguinaldo con la venta de artículos alusivos a Karol G en las afueras del Estadio Nacional. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)

Desde horas de la tarde las inmediaciones del Estadio Nacional fueron una locura total con la llegada de los fans de Karol G. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)

La moda fue una de las grandes protagonistas en el concierto de Karol G. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)

Cada quien se las ingenió para lucir muy al estilo de Karol G en su concierto de este viernes. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)