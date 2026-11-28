Ni la lluvia pudo aguarles la fiesta a los miles de fanáticos que llegaron este viernes al Estadio Nacional para disfrutar de Karol G.
A eso de las 7:30 de la noche, la colombiana apareció en el escenario y, justo cuando comenzó a llover, arrancó con su espectáculo.
LEA MÁS: Fuimos al concierto de Karol G y descubrimos que su música no tiene edad
Lejos de buscar refugio, los asistentes se quedaron en sus lugares y respondieron con gritos, brincos y canciones a todo pulmón en medio de la lluvia.
Karol G y su cariño por Costa Rica
Desde sus primeras palabras, La Bichota mostró su cariño por el público tico. La cantante expresó que una vez más estaba en este lindo país y contó que había observado a sus seguidores luciendo prendas de color naranja, rosa y azul.
La fiesta continuó con algunos de sus éxitos, entre ellos “Latina Foreva” y “Un gatito me llamó”, mientras las luces del estadio iluminaban a los asistentes y acompañaban cada ritmo.
Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando interpretó “Tropicoqueta”. Para esa presentación, la colombiana apareció con una enagua alusiva a Costa Rica y un bolero azul, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores que se volvieron locos de emoción.
LEA MÁS: Karol G envía este mensaje a los ticos a pocas horas de sus conciertos
La presentación también tuvo espacio para el mariachi, que le dio un toque especial al espectáculo.
Karol G bajo el agua
Con sus movimientos de cadera y una energía que se contagió por todo el estadio, Karol G bailó bajo la lluvia como si se tratara de una escena de película. Mientras tanto, sus seguidores no dejaron de corear cada una de sus canciones.
La artista también reconoció la entrega de los costarricenses y les agradeció por acompañarla con tanta emoción.
“Ustedes trajeron esa energía impresionante y han cantado todas”, expresó.
La Bichota se presentó este viernes 27 de noviembre y la fiesta no termina aquí: mañana sábado 28 ofrecerá su segundo concierto en el Estadio Nacional, donde otros miles de seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su música.
LEA MÁS: El Buki disfrutó de Costa Rica y ahora sus seguidores tienen una pregunta sobre Karol G