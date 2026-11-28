El concierto de Karol G dejó claro que para disfrutar de la música no hay edad.

Entre los miles de asistentes que llegaron al Estadio Nacional encontramos historias de personas que, sin importar los años, se saben las canciones de La Bichota y no se pierden la oportunidad de verla en vivo.

Wanda Montero, de vestido negro, llegó con amigos al concierto de Karol G. Fotografía: Fabiola Montoya. (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

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Una de ellas fue Wanda Montero, vecina de Puriscal, quien comenzó a prepararse desde las 10 de la mañana y salió de su casa a las 3 de la tarde para llegar al espectáculo.

Llegó acompañada de un grupo de amigos y contó que siguen a la colombiana desde sus inicios, incluso desde la época en que estaba con Anuel. Además, esta fue la primera vez que lograron ponerse de acuerdo para asistir juntos a un concierto.

La Bichota la mueve a sus 50 años

Otra de las asistentes fue Enni Guillén, quien acaba de cumplir 50 años y se organizó con sus familiares para disfrutar de la presentación.

Tiene dos hijos y dos nietos, pero eso no le impide mantenerse jovial. De hecho, aseguró que su secreto está en el mar, la buena vida y la buena conciencia.

Cuando le preguntamos por su canción favorita de Karol G, no dudó en contestar que no tiene una en particular porque le gustan todas.

También conversamos con Jonathan Cruz, de 41 años y vecino de Curridabat, quien llegó acompañado de familiares y amigos.

El costarricense aseguró que una de las cosas que más admira de la artista es su energía y la historia de superación que representa.

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“Es una persona que viene desde abajo y lo logró, y siento que si uno quiere lograr algo lo puede hacer”, expresó.

Enni Guillén llegó al concierto de Karol G a celebrar sus 50 años. Fotografía: Fabiola Montoya. (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

Jonathan contó que se organizaron para comprar las entradas y que, por dicha, las consiguieron para disfrutar de una noche que esperaba con mucha ilusión.

Música para todos

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante nuestro recorrido también encontramos a dos señoras mayores de 60 años que disfrutaban de la música de la colombiana.

Aunque prefirieron no dar declaraciones porque, según nos contaron, sienten que el gobierno de Ortega las mantiene vigiladas, sí dejaron claro que son admiradoras de Karol G.

Basta con observar a quienes llegaron al concierto para entender que el género urbano no tiene un público exclusivo. Hay quienes siguen a la cantante desde hace años, otros que llegaron por primera vez y hasta disfrutan de sus canciones tanto como los más jóvenes.

Jonathan Cruz asistió al concierto de La Bichota muy bien acompañado. (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

Karol G logró reunir a distintas generaciones bajo un mismo escenario y dejó una lección muy sencilla: para cantar, bailar y disfrutar de la música no hay que cumplir determinada edad.

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La fiesta de La Bichota continuará mañana, sábado 28 de noviembre, cuando ofrecerá su segunda presentación, también en el Estadio Nacional.