El Buki estuvo en Costa Rica. (JORGE CASTILLO)

Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, aprovechó unos días para disfrutar de Costa Rica y sus paisajes.

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En un video compartido por La Esquina 506, se ve al cantante disfrutando de una piscina cerca del mar.

¿Acompañará a Karol G en su concierto?

El concierto de Karol G será este viernes. (Instagram/Instagram)

La visita del artista despertó curiosidad entre algunos seguidores de Karol G, quienes se preguntan si estaría en el concierto que la colombiana ofrecerá este viernes en el Estadio Nacional como parte de su gira Tropitour.

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No es la primera vez que Marco Antonio Solís presume de sus vacaciones en Costa Rica

La expectativa surgió porque ambos artistas colaboran en la canción “Coleccionando heridas”. Sin embargo, esa posibilidad parece poco probable, pues según confirmó Migración a La Teja, El Buki salió de Costa Rica este jueves 26 de noviembre, un día antes del espectáculo.