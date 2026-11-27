Karol G envió un mensaje a los costarricenses a pocas horas de sus dos conciertos en el Estadio Nacional, en La Sabana.

La colombiana se presentará este viernes 28 y el sábado 29 de noviembre con su gira Tropicoqueta y, en medio de la emoción por su show, sus fanáticos fueron sorprendidos.

Karol G regresa a Costa Rica tras dos años y medio de ausencia en los escenarios nacionales. (CNN en Español /CNN en Español)

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A través de dos publicaciones que hizo en Instagram, la artista se refirió a sus shows en el país para este fin de semana y confirmó que ya está de camino a Costa Rica.

Esto escribió Karol G

“Costa Rica, ya te veo”, escribió la intérprete de “Tusa” en una historia de Instagram que compartió minutos antes de abordar un avión desde Puerto Rico.

Karol G ya viene para Costa Rica. (Instagram/Instagram)

“Dos noches con ustedes”, agregó en una siguiente historia en la que mostró con una foto aérea cómo luce el escenario del Estadio Nacional para su show.

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Karol G regresa a Costa Rica dos años y medio después de su última presentación aquí.

Antes de noviembre de 2026, la cantante se había presentado en el mismo recinto con su gira Mañana será bonito, que también contó con dos fechas y más de 90 mil espectadores entre ambos espectáculos, todo un récord en nuestro país.