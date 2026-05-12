Karol G en Costa Rica: productora confirma la noticia que muchos esperaban

La productora Move Concerts confirmó este lunes una de las noticias más esperadas por los seguidores de Karol G en Costa Rica: habrá una segunda fecha de su gira “Viajando por el mundo Tropitour” en el país.

El nuevo concierto será el próximo 28 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, apenas un día después de la primera presentación de la artista colombiana.

Karol G traerá a Costa Rica su gira “Viajando por el mundo Tropitour” en noviembre próximo. (CNN en Español /CNN en Español)

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La primera fecha se agotó por completo

La segunda fecha fue anunciada luego de que se agotaran todas las entradas disponibles para el concierto del 27 de noviembre.

“Somos felices. Tenemos segunda fecha con Karol G y desde ya, podés ingresar a eticket.cr y comprar tu entrada en preventa Mastercard BAC para el concierto del 28 de noviembre en el Estadio Nacional”, informó Move Concerts en redes sociales.

Preventa también voló

Minutos después del anuncio, la productora comunicó que las entradas disponibles en preventa para el segundo concierto también se agotaron rápidamente.

Debido a eso, se habilitó de inmediato la venta general, disponible para todo tipo de tarjetas.

Estos son los precios de las entradas

Los boletos para ver a la “Bichota” tienen precios que van desde los ₡33.400 hasta los ₡170.700, dependiendo de la localidad elegida.

El espectáculo está habilitado para personas mayores de 12 años.

Además, los menores deberán ingresar acompañados por un adulto y cada transacción permitirá comprar un máximo de seis entradas.

Karol G tendrá dos conciertos en Costa Rica en noviembre. (Instagram/Instagram)

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Karol G desata fiebre en Costa Rica

La rápida respuesta del público confirma la enorme expectativa que existe en el país por el regreso de Karol G, quien promete dos noches históricas en el Estadio Nacional.

En marzo del 2024, la colombiana también había ofrecido dos conciertos en Costa Rica en el mismo recinto.