Ya salieron las entradas para concierto de Karol G en Costa Rica: Vea dónde comprarlas

La espera terminó para los fanáticos de Karol G, ya que este lunes arrancó oficialmente la venta de entradas para el esperado concierto que la colombiana dará en Costa Rica el próximo 27 de noviembre.

¿Dónde comprar las entradas?

Foto: Infobae (karol G /captura)

Los boletos se pueden adquirir únicamente mediante la plataforma eticket.cr

La venta inició este lunes a las 10 de la mañana como parte de la preventa exclusiva para clientes Mastercard BAC.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios oficiales van desde los ₡33.400 hasta los ₡170.700, dependiendo de la localidad elegida.

La zona más económica corresponde a gradería sur, mientras que las localidades más exclusivas son los 200 Copas Pits 1 y 2.

La artista colombiana regresará al país con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, en un espectáculo programado para realizarse en el Estadio Nacional.

La última visita de la “Bichota” a Costa Rica ocurrió en marzo del 2024, cuando logró llenar el recinto y generar una verdadera locura entre sus seguidores.

LEA MÁS: Pareja de vestuarista de Teletica no baja la guardia y lanza otro mensaje tras tragedia con su perro

La productora Move Concerts informó que, de momento, el evento será para mayores de 12 años, mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite la resolución definitiva.

Además, los menores deberán asistir acompañados por un adulto en localidades de gradería.