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Karol G en Costa Rica: este día salen a la venta las entradas y estos son los precios

La colombiana regresa a Costa Rica, con su “Viajando por el mundo Tropitour”, el 27 de noviembre en el estadio Nacional

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Por Manuel Herrera

La productora Move Concerts reveló este miércoles todos los detalles sobre la venta de entradas para el esperado concierto de Karol G en Costa Rica.

La artista colombiana regresará al país el próximo 27 de noviembre, con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, en un espectáculo que se realizará en el estadio Nacional.

Imágenes de Karol G, Wos, Carlos Rivera, Luis Miguel, Paul McCartney, Los Temerarios, Young Miko y más artistas en concierto en Costa Rica.
Karol G se presentó por última vez en Costa Rica en marzo del 2024. Fotografía: Archivo. (Archivo/Archivo)

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¿Cuándo inicia la preventa?

Según anunció la productora, la preventa exclusiva para clientes Mastercard BAC comenzará el próximo lunes 11 de mayo, a las 10 a.m.

La venta se realizará por medio de eticket.cr.

“La preventa Mastercard BAC aplica tanto para tarjetas de débito como de crédito, emitidas en Costa Rica. La venta general se habilitará de forma inmediata, en caso de que se agoten las entradas asignadas en esta etapa”, detalló Move Concerts.

Estos son los precios de las entradas

Los boletos para ver a Karol G tendrán precios que van desde los ₡33.400 hasta los ₡170.700, dependiendo de la localidad elegida.

La entrada más económica será en gradería sur, mientras que las más caras corresponden a las localidades 200 Copas Pits 1 y 2.

Karol G
Move Concerts anunció este miércoles los precios de las entradas para el concierto de Karol G en Costa Rica. (Mover Concerts/Mover Concerts)

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Importante si piensa ir con menores de edad

La productora también aclaró que el evento será, de momento, para mayores de 12 años, mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite su resolución definitiva.

“Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto a las localidades ubicadas en las graderías”, informó la organización.

Habrá límite de compra

Otro detalle importante es que cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas.

Todo apunta a que el concierto de la “Bichota” será uno de los eventos más esperados del año en Costa Rica.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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