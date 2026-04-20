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Karol G sorprendió al mundo con anuncio en Coachella que podría incluir a Costa Rica

La cantante colombiana dio inesperada noticia en Coachella

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Por Hillary Chinchilla Marín

La cantante Karol G anunció su nueva gira mundial, llamada “Tropicoqueta Tour”, marcando su regreso a los escenarios internacionales.

Una nueva etapa tras una gira histórica

Karol G
Karol G anunció su gira mundial Tropicoqueta Tour en Coachella 2026. (CNN en Español /CNN en Español)

El anuncio se realizó durante su presentación en Coachella 2026, donde la artista cerró el festival y sorprendió con un mensaje en pantalla que decía: “Nos vamos de tour” .

“¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, expresó la colombiana, confirmando el inicio de esta nueva etapa.

El tour llega luego del impacto de “Mañana Será Bonito World Tour” (2023-2024), con el que Karol G realizó más de 60 conciertos en tres continentes, vendió cerca de 2,3 millones de entradas y recaudó más de 313 millones de dólares, consolidándose como una de las giras más exitosas de una artista latina.

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Con “Tropicoqueta Tour”, la cantante buscará mantener ese nivel, aunque por ahora no se han confirmado fechas ni países.

Costa Rica queda como posibilidad

En ese contexto, Costa Rica aparece como una posibilidad dentro del nuevo tour, tomando en cuenta su paso reciente por el país.

En el 2024, Karol G realizó dos conciertos en el estadio Nacional, ambos con alta asistencia.

Ese antecedente podría influir en una eventual inclusión del país en esta gira mundial, aunque de momento no hay confirmación oficial de los lugares.

Los seguidores de la Bichota deberán estar pendientes de sus redes sociales donde pronto confirmará países y fechas del esperado tour.

09\03\24 San José, Sabana, Estadio Nacional, concierto de la colombiana Karol G, presentara su espectáculo “Mañana será bonito” el cual cuenta con dos fechas. Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Karol G llenó el Estadio Nacional de Costa Rica dos días en 2024. (Jorge Navarro para La Nación)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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