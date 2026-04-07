Carlos Rivera confirmó concierto en Costa Rica, esto es todo lo que tiene que saber

El cantante mexicano Carlos Rivera confirmó su esperado regreso a Costa Rica con un concierto el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional “Vida México Tour”.

El artista promete un espectáculo cargado de emoción, grandes éxitos y una producción de alto nivel.

Carlos Rivera se presentará en el Estadio Nacional de Costa Rica en noviembre. (Cortesía/Cortesía)

Un show cargado de éxitos

Rivera, uno de los intérpretes más reconocidos de la música latina, ofrecerá un recorrido por sus canciones más populares, además de un homenaje a sus raíces mexicanas.

El concierto está programado para iniciar a las 7:00 p.m. en San José.

Precios y localidades

Las entradas tendrán diferentes opciones para el público:

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Riverista: ₡102.500

₡102.500 Silla Oro: ₡94.500

₡94.500 Silla Plata: ₡77.500

₡77.500 Platea Sur: ₡54.000

₡54.000 General de pie: ₡25.000

Todos los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.

Fechas de venta

La venta de entradas se realizará en tres etapas:

Preventa American Express BAC: 9 de abril, 10:00 a.m.

9 de abril, 10:00 a.m. Preventa BAC: 11 de abril, 10:00 a.m.

11 de abril, 10:00 a.m. Venta general: 14 de abril, 10:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles en la plataforma eticket.cr y se podrán adquirir con opción de Tasa Cero a 3 meses.

Producción internacional

El cantante mexicano regresa a enamorar a la s ticas con su gira Vida México Tour. (Mayela López)

El evento estará a cargo de BLieve Entertainment, productora que continúa apostando por traer espectáculos internacionales al país.

Con este anuncio, el concierto de Carlos Rivera se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Costa Rica.

Carlos Rivera se presentará en el Estadio Nacional de Costa Rica en noviembre. (Cortesía/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA