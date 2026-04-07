Cancelan concierto de Maroon 5 en Costa Rica y así se enteraron los fans

Los fans de Maroon 5 que ya habían adquirido su entrada para el concierto previsto el 28 de abril de 2026 en Parque Viva recibieron una noticia inesperada: el evento fue cancelado.
La información se dio a conocer mediante un correo electrónico enviado por la plataforma eticket en nombre de la productora SD Concerts, lo que tomó por sorpresa a cientos de seguidores que esperaban el regreso de la banda.
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Explicación oficial y reembolsos
“Debido a conflictos de agenda el concierto de Maroon 5 programado para el 28 de abril de 2026 en Parque Viva no podrá llevarse a cabo. Los reembolsos se emitirán automáticamente al método de pago utilizado para la compra en eticket.cr”, explicó la productora.
El anuncio detalla que el proceso de devolución será automático, lo que brinda cierta tranquilidad a los asistentes que ya habían invertido en sus entradas.
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Una cancelación que se repite
Lo más llamativo es que no se trata de un hecho aislado. En 2022, la agrupación también tuvo que cancelar una presentación debido a factores externos, lo que genera mayor decepción entre los seguidores.
La nueva suspensión vuelve a dejar a los fans sin la oportunidad de ver en vivo a la banda, aumentando la incertidumbre sobre futuros eventos.