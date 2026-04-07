Cancelan concierto de Maroon 5 en Costa Rica y así se enteraron los fans

Los fans de Maroon 5 que ya habían adquirido su entrada para el concierto previsto el 28 de abril de 2026 en Parque Viva recibieron una noticia inesperada: el evento fue cancelado.

La información se dio a conocer mediante un correo electrónico enviado por la plataforma eticket en nombre de la productora SD Concerts, lo que tomó por sorpresa a cientos de seguidores que esperaban el regreso de la banda.

LEA MÁS: Tekashi 6ix9ine destapa incómodo momento que habría vivido con Nicolás Maduro en prisión

Explicación oficial y reembolsos

“Debido a conflictos de agenda el concierto de Maroon 5 programado para el 28 de abril de 2026 en Parque Viva no podrá llevarse a cabo. Los reembolsos se emitirán automáticamente al método de pago utilizado para la compra en eticket.cr”, explicó la productora.

Maroon 5 se iba a presentar el próximo 28 de abril. Foto: Juliana Barquero (Juliana Barquero)

El anuncio detalla que el proceso de devolución será automático, lo que brinda cierta tranquilidad a los asistentes que ya habían invertido en sus entradas.

LEA MÁS: Expo San Carlos 2026: organización anuncia tarifa única que incluye juegos, actividades taurinas y más

Una cancelación que se repite

Lo más llamativo es que no se trata de un hecho aislado. En 2022, la agrupación también tuvo que cancelar una presentación debido a factores externos, lo que genera mayor decepción entre los seguidores.

La nueva suspensión vuelve a dejar a los fans sin la oportunidad de ver en vivo a la banda, aumentando la incertidumbre sobre futuros eventos.