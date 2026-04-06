Expo San Carlos 2026: organización anuncia tarifa única que incluye juegos, actividades taurinas y más

La Expo San Carlos Internacional 2026 abrirá sus puertas el próximo 15 de abril, con una propuesta que pone a la familia en el centro de la experiencia.

Este año, la organización apuesta por un modelo accesible, con una tarifa única de 3.500 colones, diseñada para facilitar el acceso a todos los visitantes.

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“Este monto único garantiza no solo la entrada al campo ferial, sino también el uso ilimitado de los juegos mecánicos, el acceso a las actividades taurinas y al rodeo, así como el uso de servicios sanitarios sin cobros extra”, explicó Walter Hernández, vocero del evento.

La Expo San Carlos 2026 se desarrollará en el Campo Ferial de la Cámara de Ganaderos. (Jeffrey Zamora)

Actividades para toda la familia

La programación de este año destaca por su diversidad y enfoque intergeneracional. Entre las principales atracciones se incluyen pasacalles, mascaradas, festival de bandas, conciertos internacionales y el tradicional tope.

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Seguridad como prioridad

Uno de los pilares de esta edición es la seguridad. La organización ha realizado una inversión significativa en tecnología, instalando más de 80 cámaras de vigilancia con monitoreo constante en todo el campo ferial.

Este sistema trabajará de manera coordinada con personal de seguridad privada y autoridades policiales, con el objetivo de garantizar una experiencia tranquila para todos los asistentes.

Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 27 de abril. (Cortesía/Cortesía)

“Para la organización es fundamental que las familias de San Carlos, zonas aledañas como Upala, Guatuso, Zarcero, Los Chiles, Río Cuarto y de todo el país, puedan disfrutar de estas fiestas con la tranquilidad de que es un evento accesible”, agregó Hernández.

Cómo consultar la programación

Los interesados pueden revisar el calendario completo de actividades, horarios y detalles a través de las redes sociales oficiales del evento, donde se publicará información actualizada.