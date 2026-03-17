Expo San Carlos 2026: fechas, actividades y artista internacional confirmado

La Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha oficial y se perfila como uno de los eventos más importantes del año.

De acuerdo con los organizadores, la actividad se iniciará el 15 de abril con el tradicional ingreso del ganado, una de las actividades más representativas, y se extenderá hasta el 27 de abril, cuando finalizará con la actividad taurina Blake Víquez, que espera reunir a gran cantidad de asistentes.

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Primer artista internacional

Uno de los anuncios que más expectativa ha generado es la confirmación del artista colombiano Kapo como el primer invitado internacional.

El cantante ha logrado posicionarse con fuerza en la música urbana gracias a su estilo que fusiona el reguetón con el afrobeat, lo que le ha permitido conectar con un público amplio.

La Expo San Carlos es uno de los eventos más esperados del año. (Cortesía/Cortesía)

Entre sus temas más conocidos destacan “Ohnana”, “Ily”, “Imagínate”, “Más que tú”, “Vuela” y “Un viaje”.

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Actividades para todos los públicos

Como en cada edición, la feria ofrecerá una variada agenda de actividades relacionadas con la ganadería, el entretenimiento y la cultura. Entre las más esperadas se encuentran el tope nocturno, los pasacalles, la pesa y palpación de ganado, el tope nacional y el verano toreado, que forman parte de la tradición del evento.

Una experiencia completa

Además, durante todos los días habrá carruseles, inflables, venta de comidas y bebidas, presencia de personajes de Dinoland y múltiples stands comerciales.

La Expo San Carlos 2026 busca ofrecer una experiencia integral, combinando tradición, música y diversión en un ambiente familiar que cada año atrae a miles de visitantes.