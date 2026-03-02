Myke Towers se presentará con su primer concierto exclusivo en Costa Rica

La escena urbana se prepara para una noche histórica el próximo 30 de abril. Myke Towers se presentará en Parque Viva con su primer espectáculo exclusivo en el país, bajo la producción de Golden Live.

Aunque ya había participado en festivales internacionales en 2023 y 2025, esta será la primera ocasión en que el público podrá disfrutar de un concierto completo del intérprete en territorio nacional.

Un referente global de la música urbana

Myke Towers se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, múltiples certificaciones y colaboraciones con destacados artistas, el cantante continúa ampliando su alcance internacional.

Recientemente estrenó su sencillo “5 Estrellas” W Sound 23, en colaboración con Wescol y Ovy On The Drums, un lanzamiento que ha tenido un rotundo éxito y confirma su vigencia dentro del género.

Entre las canciones más esperadas por el público destacan “La Falda” y “Lala”, temas que se han convertido en favoritos de sus seguidores.

Entradas y detalles del evento

Las entradas para el concierto en Costa Rica ya están disponibles a través de la plataforma eventcr.com y los precios sin cargos por servicios son los siguientes:

Fase 1 – TIER 1

Zonas 501 y 505: $52.59 (24.777 colones)

Zonas 502, 503 y 504: $61.48 (28.966 colones)

Zonas 401 y 405: $65.92 (31.058 colones)

Zonas 402, 403 y 404: $75.55 (35.689 colones)

Pit Golden: $85.19 (40.137 colones)

Lounge: $111.11 (52.349 colones)

Fase 2 – TIER 2

Zonas 501 y 505: $56.29 (26.521 colones)

Zonas 502, 503 y 504: $71.85 (33.852 colones)

Zonas 401 y 405: $76.29 (35.944 colones)

Zonas 402, 403 y 404: $83.70 (39.435 colones)

Pit Golden: $97.78 (46.069 colones)

Lounge: $119.26 (56.189 colones)

El evento será para mayores de 15 años y los menores deberán asistir acompañados por un adulto.

Con esta visita, el artista reafirma su posición como uno de los máximos exponentes del género y fortalece el vínculo con su audiencia en Centroamérica.