Banda de Yeison Jiménez toma una decisión tras la muerte del artista en un accidente aéreo

La banda de Yeison Jiménez tomó una decisión luego de la muerte del cantante en un accidente aéreo.

A través de una publicación en la cuenta del artista, el equipo confirmó que continuará interpretando su música como una forma de homenaje permanente y respeto a su trayectoria.

“Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera. La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra.

La banda continuará interpretando las canciones como un tributo permanente.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”, dice el mensaje.

Un legado que no se detiene

En el comunicado también se señaló que, aunque su ausencia es irreemplazable, el legado musical del artista continuará vigente a través de su obra y de quienes lo acompañaron en su carrera.

“Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones. Gracias por estar, por entender y por acompañarnos en este camino”, mencionaron.

El fallecimiento del artista

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero a los 34 años, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló cerca de un aeropuerto. Su muerte generó una profunda conmoción en la música regional y entre sus seguidores.