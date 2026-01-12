Yeison Jiménez había revelado a su público sus planes, los cuales no pudo cumplir tras su trágica muerte

La trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez impactó profundamente al mundo artístico y continúa generando reacciones entre fanáticos y colegas.

Tras conocerse la noticia, salió a la luz un video de su última presentación, durante la Feria de Cali 2025, en Colombia, donde el artista sorprendió al público con un anuncio personal.

El mensaje que hoy conmueve a sus seguidores

En medio de su presentación, el cantante explicó que planeaba alejarse temporalmente de los escenarios al cumplir 35 años.

La muerte de Yeison Jiménez ha impactado en gran manera al mundo artístico. (Billboard/Captura)

“El próximo año voy a estar un poquito ausente porque prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco. Llevo 20 años trasnochando, gracias, de verdad”, expresó el colombiano.

El artista también señaló que acumulaba un desgaste considerable tras años de trabajo constante, razón por la cual consideraba necesario un retiro temporal.

Presentaciones confirmadas pese a la pausa anunciada

A pesar de haber comunicado su intención de tomar un descanso, el cantante mantenía varias presentaciones ya confirmadas para el año 2026.

El accidente que enluta a la música latina

Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero a los 34 años en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló cerca de un aeropuerto. En el siniestro también perdieron la vida otras cinco personas, según confirmaron las autoridades.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida y homenajes en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron fragmentos de su música y recordaron el impacto que tuvo en la música popular latinoamericana.