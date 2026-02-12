Hija trans de Elon Musk da de qué hablar tras ser presentada como la nueva imagen de famosa marca

Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, fue anunciada como la nueva imagen de Fenty, la reconocida marca de cosméticos creada por Rihanna, lo que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

El anuncio provocó reacciones inmediatas por parte de los internautas, quienes dejaron comentarios diversos tras conocerse la noticia.

Reacciones en redes sociales

La información fue difundida en las redes sociales por el reconocido periodista Javier Ceriani, donde los usuarios aprovecharon el espacio para expresar opiniones a favor y en contra de la decisión de la marca.

Vivian Jenna Wilson se cambió el nombre para no estar vinculada con su padre. (Vivian Jenna Wilson/Instagram)

Trayectoria y distanciamiento familiar

Vivian debutó como modelo de ropa interior en mayo del año anterior y desde entonces se ha mostrado atraída por el mundo del modelaje.

La joven de 21 años reveló abiertamente en 2020 que era una mujer trans y ha dejado claro su distanciamiento con su padre, incluso a nivel financiero.

En 2022 realizó el cambio legal de su nombre para eliminar cualquier vínculo directo con él.

Por su parte, Elon Musk declaró en 2024 que había sido engañado para autorizar el tratamiento de afirmación de género de Vivian, algo que fue negado por su hija modelo.