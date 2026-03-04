Campo de Girasoles en San Carlos abre sus puertas y sorprende con nuevas atracciones

El Campo de Girasoles Pital abrió de manera oficial su primera temporada del año.

Para esta floración son más de 400 mil girasoles los que convertirán a San Carlos en un destino imperdible para visitantes nacionales y extranjeros.

“Para esta temporada, contamos con más de 400 mil girasoles de diferentes colores, entre ellos rojos, bicolores, blancos, gigantes y que van a ir floreando de acuerdo a cómo va avanzando la temporada”, explicó Andreína Rojas, encargada de logística del campo.

El campo de girasoles espera a los visitantes con nuevas atracciones. (Eric Porras )

Nuevas experiencias y escenarios fotográficos

En total son 15 escenarios fotográficos los que esperan a los visitantes para crear una experiencia inolvidable, además, contará con nuevas atracciones: el helicóptero, el granero y el girasol gigante, diseñados y creados en tiempo récord por los mismos trabajadores del proyecto.

“Estamos felices de anunciar que la temporada ya está en marcha y que quienes nos visiten podrán disfrutar de un paisaje vibrante y lleno de vida. Hemos trabajado intensamente para que cada rincón del campo sea una experiencia inolvidable”, mencionó Wady Rojas, propietario del proyecto.

La entrada general tiene un valor de 5.000 colones, mientras que niños y adultos mayores pagarán ¢2.000.

El horario de atención es de lunes a domingo de 8 a.m., a 5 p.m., durante marzo y abril. El campo se ubica diagonal a Bomba Uno Pital y, para más información, se puede consultar el perfil oficial en Facebook o llamar al 8937-8082.

El helicóptero es una de las nuevas atracciones en el campo de girasoles. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Las personas podrán recorrer los distintos escenarios fotográficos. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)