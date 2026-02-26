Parque Nacional Manuel Antonio celebra el regreso de una de las aves más hermosas y más buscadas

La posibilidad de que la ara macao, también conocida como guacamaya o lapa roja, pudiera estar en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y a otras amenazas ambientales, encendió las alarmas en el país.

Esta preocupación se sustentó en estudios realizados desde la década de 1990, los cuales evidenciaron una disminución sostenida de sus poblaciones.

Por ello, su avistamiento actual se ha convertido en un verdadero privilegio y en uno de los mayores atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Las lapas son de las aves más buscadas por fotógrafos. (Alonso Tenorio)

El regreso al bosque tropical

Ante los pronósticos de que cada vez sería más difícil observar a esta especie, el reciente retorno de la ara macao al Parque Nacional Manuel Antonio representa un hito en los esfuerzos de conservación y protección ambiental.

Este increíble espectáculo fue documentado por Luis Venegas, guía local del parque.

“Vean, muchachos, hace décadas en Costa Rica, sobre todo en esta área del Pacífico Central, habían estado en peligro de extinción, casi desaparecidas, y ahora, en 2026, vuelven a estar dentro del Parque Nacional Manuel Antonio y sus alrededores”, mencionó en el video compartido en sus redes.

Un proyecto de conservación conjunto

La reaparición de la guacamaya refuerza la conservación, la biodiversidad, la protección ambiental y el valor del hábitat natural en áreas protegidas.

“Un verdadero logro de conservación que ahora podemos grabar y celebrar”, agregó el guía.