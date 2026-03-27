Cazzu en Costa Rica: este viernes arranca la venta de entradas y esto cuestan

Cazzu, una de las figuras más destacadas de la música urbana, se presentará el próximo sábado 19 de setiembre en Parque Viva, como parte de su gira internacional Latinaje Tour.

Este espectáculo marcará su primera presentación en el país, generando gran expectativa entre sus seguidores.

LEA MÁS: Mimi Ortiz publica fotos de la fiesta de la hija de Toni Costa tras las estrictas reglas que generaron polémica

Detalles de la venta de entradas

Las entradas estarán disponibles a partir de este 27 de marzo, desde las 4 p.m., mediante una preventa exclusiva de tres días para tarjetahabientes de DaviBank, quienes podrán acceder a un 20% de descuento en todas las localidades.

Cazzu se presentará por primera vez en Costa Rica. (Plus Entertainment/Cortesía)

Posteriormente, la venta general iniciará el lunes 30 de marzo con cualquier forma de pago.

Los precios oficiales, que incluyen cargos por servicio, son: Golden ₡77.000, Zona 400 ₡65.500 y Zona 500 ₡57.500. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma publitickets.

LEA MÁS: ¿Qué decisión se tomó con Yailin La Más Viral? La artista fue detenida por posesión de armas

Una gira que marca su evolución artística

Reconocida como una de las voces femeninas más influyentes del género, la cantante continúa consolidando su presencia internacional con esta gira que la llevará por América y Europa.

El público podrá disfrutar tanto de los éxitos que impulsaron su carrera como de los nuevos temas que forman parte de su más reciente etapa artística.

El concierto promete ser una experiencia completa, pensada para conectar con sus seguidores a través de una propuesta escénica y musical que refleja su evolución.