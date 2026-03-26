¿Qué decisión se tomó con Yailin La Más Viral? La artista fue detenida por posesión de armas

La artista Yailin La Más Viral fue puesta en libertad este jueves, luego de haber sido detenida por posesión de armas en su vehículo, un caso que generó gran atención mediática en las últimas horas.

La decisión fue tomada por un juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. Como parte de la medida, se le impuso el pago de una fianza de 8.400 dólares (más de tres millones de colones).

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Argumentos de la defensa

Según explicó el abogado Miguel Guerrero, integrante de su equipo legal, no existe una vinculación directa entre la cantante y las armas encontradas, ni pruebas que confirmen que le pertenecen.

Yailin La Más Viral fue detenida el pasado martes. (Archivo/Archivo)

Además, aseguró que la artista está dispuesta a presentarse ante el tribunal cada vez que sea requerida.

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El arresto ocurrió el pasado 24 de marzo durante un operativo policial, cuando la artista se encontraba acompañada por dos personas y las autoridades hallaron dos armas con cargadores y municiones dentro del vehículo.

No es la primera vez que la cantante se ve envuelta en una situación legal, lo que mantiene el interés público sobre su vida personal.