¿Cómo está Yailin La Más Viral tras ser arrestada? El desgarrador reporte sobre el estado de la cantante

La artista Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue detenida en las últimas horas en República Dominicana luego de que las autoridades encontraran dos armas cargadas dentro de su vehículo.

La cantante se trasladaba junto a dos hombres cuando se dio el operativo policial. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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Investigación en curso y posible agravante

De acuerdo con el corresponsal de El Gordo y la Flaca Moisés Salce, la intérprete atraviesa un momento emocional difícil tras su arresto.

Yailin La Más Viral no la está pasando nada bien.

“Tengo información precisa de que Yailin se encuentra muy mal. Ha estado llorando porque ella entiende que ha sido injusto todo el trato y todo lo que tiene que ver con este caso y ella como artista.

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“Están en las investigaciones, prueba de balística, para determinar si las armas han tenido que ver con algún delito o alguna muerte. Esto agravaría muchísimo más el caso de Yailin. Pero lo que aquí se ha especulado, es que no han querido, según los abogados, recibir el testimonio de una de las personas que andaba con Yailin, que se responsabiliza y dice que él es el dueño de estas armas”, explicó.

La artista estaba en su vehículo junto a dos hombres cuando fue detenida. (Tomada de Instagram)

Plazo clave para definir su situación

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras la fiscalía cuenta con un plazo para tomar una decisión sobre el caso, el cual vence este jueves 26 de marzo al mediodía. Este momento será determinante para definir el futuro legal de la cantante.