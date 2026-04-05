Fanática dejó sin palabras a Ricardo Arjona al “robarle” más de un beso en pleno concierto

El cantante Ricardo Arjona está siendo tendencia en redes sociales tras un episodio ocurrido durante uno de sus conciertos en Austin, Texas.

Todo sucedió cuando el artista subió a una fanática en el escenario, como suele hacerlo en sus conciertos, y en medio de la interacción, ella aprovechó para “robarle” varios besos frente al público.

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La reacción del guatemalteco fue de sorpresa, ya que no esperaba este tipo de comportamiento en pleno espectáculo.

Ricardo Arjona se quedó sin palabras tras recibir los besos. (Ricardo Arjona/Instagram)

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Un video que divide opiniones

Lo que más llamó la atención es que no se trató de un solo beso, sino de varios en distintos momentos, cuando el cantante se acercaba a ella o durante algún abrazo. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, generando múltiples reacciones.

Este fue uno de los besos que recibió Ricardo Arjona. (Yesi Castillo/TikTok)

Mientras algunos lo interpretaron como una muestra de cariño hacia el artista, otros lo consideraron una falta de respeto.

También hubo quienes destacaron el profesionalismo de Arjona al continuar con el concierto pese a la situación, lo que reforzó su imagen ante sus seguidores.