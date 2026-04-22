Se filtran detalles del escenario de Karol G para su gira Tropitour: así sería el impresionante montaje

Fans filtraron el posible diseño del escenario de Karol G para su gira. Foto: Infobae (karol G /captura)

La expectativa por la nueva gira de Karol G sigue creciendo, y ahora un detalle filtrado tiene a los seguidores hablando: así sería el escenario que usará en su esperado “Viajando por el mundo: Tropitour”.

LEA MÁS: Karol G sorprendió al mundo con anuncio en Coachella que podría incluir a Costa Rica

Todo comenzó luego de que, por unos minutos, la plataforma Ticketmaster de Estados Unidos, mostrara el mapa de los estadios donde se presentará la artista. Aunque la información desapareció rápido, varios fans lograron capturarla y compartirla en redes.

Según esas imágenes, el montaje incluiría tres pasarelas que se extienden desde el escenario principal y se conectan en forma de arco, permitiendo mayor cercanía con el público. Además, se observan zonas especiales, llamadas “200 copas”, ubicadas entre estas estructuras.

LEA MÁS: Karol G rompe Coachella y deja claro quién manda en la música latina

Pero lo que más llamó la atención fue la presencia de un segundo escenario. Este estaría ubicado a pocos metros del principal y tendría un diseño muy similar al que la cantante utilizó en Coachella.

El montaje incluiría pasarelas y zonas especiales cerca del público. Foto: Infobae (karol G /captura)

Un segundo escenario recordaría su presentación en Coachella. Foto: Infobae (karol G /captura)

En ese show, Karol G sorprendió con una especie de tarima tipo piscina, con efectos visuales que cambiaban de color, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de su presentación.

De acuerdo con Infobae, estos detalles no han sido confirmados oficialmente, pero coinciden con pistas que la misma artista habría dejado en presentaciones recientes.

La gira arrancará el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla al menos 36 fechas en ciudades de América y Europa, incluyendo a Costa Rica.

Eso sí, uno de los puntos que más ha dado de qué hablar es la ausencia de Medellín, ciudad clave en la carrera de la artista. La razón, según se ha explicado, tiene que ver con remodelaciones en el estadio Atanasio Girardot, lo que impide cumplir con los requisitos técnicos del show.

Por ahora, los detalles finales del espectáculo siguen bajo llave, pero todo apunta a que Karol G viene con una producción más ambiciosa y llena de sorpresas para sus fans.