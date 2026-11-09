(Video) Vea el aparatoso accidente que tuvo un camarógrafo en concierto de Karol G

Karol G dio un concierto en México donde uno de los camarógrafos terminó accidentado. (redes/Instagram)

Un momento de angustia se vivió durante el segundo concierto de Karol G en Monterrey, México, luego de que un integrante del equipo de producción de la cantante sufriera un aparatoso accidente mientras realizaba su trabajo.

El camarógrafo se encontraba en la tarima cuando una cámara aérea se enredó con su equipo y lo elevó varios metros por el aire. Segundos después, el trabajador cayó, provocando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Así fue el accidente del camarógrafo de Karol G

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El incidente quedó registrado en varios videos grabados por asistentes al espectáculo, los cuales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Tras lo ocurrido, personal de producción se acercó para auxiliar al hombre, mientras la presentación continuaba.

Horas después del accidente, el propio trabajador compartió una historia en su cuenta de Instagram para contar lo sucedido y dar detalles de su estado de salud.

El joven camarógrafo contó que se fracturó y que debarán operarlo. (redes/Instagram)

Según explicó, sufrió fracturas en cuatro partes de su cuerpo y necesitará someterse a una cirugía. Además, publicó una fotografía desde un centro médico en la que aparece con una pierna enyesada.

En su publicación, el trabajador también aseguró sentirse afortunado y anunció que regresaría a Los Ángeles, aunque deberá enfrentar ahora el proceso de recuperación y la intervención quirúrgica que necesita.

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El accidente generó preocupación entre los seguidores de la colombiana, pues las imágenes muestran lo fuerte que fue el incidente durante el espectáculo.

Karol G se presentará el 27 y 28 de noviembre en el estadio Nacional, por lo que los ticos pronto podrán verla en vivo de nuevo. Solo esperamos que su concierto acá no termine tan accidentado.