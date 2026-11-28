Ir al concierto de Karol G no solo implica preparar el atuendo, aprenderse las canciones y llegar con toda la energía sino que también hay que tener dinero disponible para darse algún gustito durante el espectáculo.

Karol G salió a cantar a eso de las 7:30 de la noche. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Uno de los precios que llamó la atención fue el de un shot de tequila, que se ofrecía en ¢8.000, mientras que las cervezas y los refrescos tenían un costo de ¢3.000.

Patricia Campos, quien había vivido durante 25 años en Carolina del Sur, Estados Unidos, pero ahora reside en Costa Rica, se mostró sorprendida por el monto que se cobraba por la pequeña bebida.

Para ella, pagar ¢8.000 por un shot de tequila fue un abuso.

Ante el comentario, este medio decidió comprobar los precios y constató que, efectivamente, el shot de tequila costaba ¢8.000, mientras que las cervezas y los frescos se vendían en ¢3.000.

Los fanáticos de Karol G estaban fascinados con el show. Fotografía: John Durán. (John Duran/John Duran)

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A llevar buena plata

También conversamos con otra fanática que disfrutaba de una cerveza durante el concierto. Al preguntarle si consideraba elevado el precio, reconoció que no sabía cuánto había pagado, pero aseguró que no le pareció caro.

Además, señaló que quienes asisten a este tipo de espectáculos saben que deben destinar dinero para consumir, pues los precios suelen ser más altos.

Karol G se presentó este viernes 27 de noviembre en el Estadio Nacional y mañana sábado 28 tendrá su segunda cita con el público costarricense, a partir de las 7:30 p. m.

Karol G hizo de las suyas en el Estadio Nacional. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Cabe destacar que la venta de bebidas y sus precios son ajenos a la producción del concierto.